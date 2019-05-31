Ortakçı Cam, ihracat kapasitesini artıracak

31 Mayıs 2019

Yurtdışında Mercedes ve MAN’a yönelik üretim yaptıklarını belirten Ortakçı Cam Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Ortakçı, “Ürettiğimiz camı Macaristan’daki müşterimize ihraç ediyoruz. Onlar da çerçeveye alıp Almanya’ya gönderiyor. Macaristan’a Mercedes hattını besleyen kayda değer bir ihracatımız söz konusu. Mercedes Türkiye’ye de ürün göndermeye başladık. Üretimlerimiz ticari araçlarda kullanılıyor” dedi.

Almanya’nın yanı sıra İspanya ve İtalya’nın da önemli ihracat pazarları olduğunu ifade eden Ortakçı, 2018’de üretimin yüzde 25’ini ihracata kanalize ettiklerini, 2019 hedeflerinin ise bu oranı yüzde 40’a çıkarmak olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründe yurtiçinde kur artışına bağlı olarak giderek daralmanın söz konusu olduğunu kaydeden Ortakçı, “Ancak yurtdışı biraz daha iyi olmakla birlikte ihracatımız 2018 yılındaki ivme gibi değil. Yapılacak revizyonlar ve iyileştirmeler ile yılın ikinci yarısında artış olacağı ümidindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılında ciroda yüzde 20 artış yakaladıklarını kaydeden Bertan Ortakçı, bu yıl için de yine yüzde 20 seviyesinde büyüme hedeflediklerini belirtti. 27 bin metrekarelik kapalı alanda 300 kişilik ekip ile faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ortakçı, Ar-Ge ve tasarım birimlerinde ise 7 kişi çalıştığının bilgisini verdi.

Kabin camları üretimine başlayacak

Geçen yıl yaklaşık 4 bin euroluk bütçe ile makine yatırımı gerçekleştirdikleri bilgisini veren Bertan Ortakçı, yeni yatırıma paralel olarak iş makineleri kabin camları ürün portföyü için Almanya ve İtalya’da yeni müşterilerle görüşme halinde olduklarını ifade etti.

Yatırımını geçen yıl gerçekleştirip 2019’da devreye aldıkları çoklu bombe yapan makine yatırımıyla da iş makinelerine kabin cam imal edeceklerini belirten Ortakçı, “Bu yatırımla iş makinelerine kabin camları üretimine başlayacağız. Daha önce tek yönlü silindirik bombe yaparken, bu yatırımla iki yönlü bombe oluşturma imkanı buluyoruz. Gerek yurtiçi, gerek yurtdışındaki pek çok traktör firmasına kabin camlarının üreticisi olacağız. Türkiye bu ihtiyacını genelde Fransa’dan karşılıyordu. Bugün itibari ile ithalatın da önünü keseceğiz” dedi.

Tutal, söz konusu ürünün yurtiçindeki üçüncü üretici olacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, İspanya’dan ithal ettikleri dijital baskı makinesi ile mermer görünümlü cam üretmeye başladıklarını belirten Ortakçı, mermer görünümlü cam imalatıyla da mobilya sektörüne girdiklerinden bahsetti. Bertan Ortakçı, mermer görünümlü camın mermere göre daha hafif ve daha düşük maliyet sunduklarını ifade ederek, söz konusu ürünün daha kolay şekil alması nedeniyle de avantaj yarattığı bilgisini verdi.

Kurulu kapasitenin saatte 8 metrekarelik üretim olduğunu söyleyen Ortakçı, “Her gün 40 adet masa camı imal edebiliyoruz. Yurtiçinde özellikle İzmir mobilyacılarından yoğun ilgi gördük” şeklinde konuştu.