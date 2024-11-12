Ortimobil’den iki yeni araç
AKY Grup, Mersin Tarsus 2’nci OSB’deki 3 bin metrekarelik fabrikasında Ortimobil markasıyla, elektrikli taşıt sektöründeki iddiasını, yeni modelleri olan “Army Ambulans” ve otonom özelliklerle donatılmış “Army Falcon” ile sürdürüyor. Orti-100B, Orti-200, Orti-200B, Orti-300B, Orti-100 Cargo ve trafiğe uygunluk belgeli Orti-100T (Traffic) gibi modelleriyle özellikle catering, sağlık ve turizm sektörlerinde tercih ediliyor.
Temiz enerjiyle sağladıkları yakıt tasarrufu ve lüks donanımıyla dikkat çeken Ortimobil’in yenilikçi adımlar atmaya devam ettiğini söyleyen Ortimobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, “En son üretimimiz olan Army Ambulans ve otonom özellikleriyle dikkat çeken Army Falcon modelleri ile savunma sanayiinde de öne çıkıyoruz” dedi.
Trafiğe kapalı alanlar içir Army
Fabrikalarında görev yapan 50 çalışanı ile sürekli gelişen Ortimobil’in, Army Ambulans modeliyle de sağlık sektörüne hizmet ettiklerini dile getiren Gökmen Akyürek, “Bu model, trafiğe kapalı alanlarda acil müdahale gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. Standart sürgülü katlanır sedye, oksijen tüpü, ilaç dolabı, serum askıları, ön panel çakarları ve anons hoparlörü ile donatılan Army Ambulans, Ortimobil’in lüks ve teknolojik özelliklerini de barındırıyor: Bunlar arasında 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USB girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor, 6 saatte şarj olan jel batarya, tek şarjla 100 kilometre menzil, deri koltuklar ve 22 inç dişli tekerlekler bulunuyor” diye konuştu.
Elektrikli hizmet araçlarına otonom sürüş özellikleri de ekleyerek bir adım daha ileri taşıdıklarına dikkat çeken Akyürek, “Özerk ve bağımsız hareket edebilen Army Falcon modeli, uzaktan kumanda edilebilme ve komut alma yeteneği ile sürücülere hareket serbestliği sağlıyor. Hafızasına tanımlanan güzergahlar boyunca insansız şekilde ilerleyebilen bu araç, yarı otonom ve tam otonom sürüş seçenekleri sunarak güvenli ve konforlu bir deneyim vadediyor” ifadesini kullandı.