Ortimobil’den iki yeni araç

Temiz enerjiyle sağladıkla­rı yakıt tasarrufu ve lüks dona­nımıyla dikkat çeken Ortimo­bil’in yenilikçi adımlar atmaya devam ettiğini söyleyen Orti­mobil Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, “En son üre­timimiz olan Army Ambulans ve otonom özellikle­riyle dikkat çeken Army Falcon modelleri ile savunma sanayi­inde de öne çıkıyoruz” dedi.

Trafiğe kapalı alanlar içir Army

Fabrikalarında görev yapan 50 çalışanı ile sürekli gelişen Ortimobil’in, Army Ambulans modeliyle de sağlık sektörüne hizmet ettiklerini dile getiren Gökmen Akyürek, “Bu model, trafiğe kapalı alanlarda acil mü­dahale gereksinimlerini karşı­lamak için tasarlandı. Standart sürgülü katlanır sedye, oksijen tüpü, ilaç dolabı, serum askıları, ön panel çakarları ve anons ho­parlörü ile donatılan Army Am­bulans, Ortimobil’in lüks ve tek­nolojik özelliklerini de barındı­rıyor: Bunlar arasında 4 teker bağım­sız süspansi­yon, ses siste­mi, USB girişi, geri görüş ka­merası, ye­ni nesil ayna sinyalizas­yonu, güç­lü motor, 6 saatte şarj olan jel batarya, tek şarjla 100 kilometre men­zil, deri koltuklar ve 22 inç diş­li tekerlekler bulunuyor” diye konuştu.

Elektrikli hizmet araçlarına otonom sürüş özellikleri de ek­leyerek bir adım daha ileri ta­şıdıklarına dikkat çeken Akyü­rek, “Özerk ve bağımsız hareket edebilen Army Falcon modeli, uzaktan kumanda edilebilme ve komut alma yeteneği ile sürü­cülere hareket serbestliği sağlı­yor. Hafızasına tanımlanan gü­zergahlar boyunca insansız şe­kilde ilerleyebilen bu araç, yarı otonom ve tam otonom sürüş seçenekleri sunarak güvenli ve konforlu bir deneyim vadedi­yor” ifadesini kullandı.