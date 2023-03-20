OSD’den Maxion İnci Jant Grubu’na “Tedarik Sanayi Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü”ü verildi

Türkiye otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği öncü rolü ile üretimlerinin her kademesinde “çevre ve sürdürülebilirliği” odağına alan sanayi tesislerini ödüllendirdi. 16 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Sürdürülebilir bir gelecek için projeler tasarlayarak aksiyona dönüştüren Maxion İnci Jant Grubu’nun ticari araç sac jant üreten şirketi Maxion Jantaş, 2022 yılında “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Erişilebilir Enerji” kapsamındaki projeleri ile Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu tarafından “Tedarik Sanayii Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

“Biz tam 55 senedir jant üretiyoruz”

Ödülle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Maxion İnci A.Ş. ve Maxion Jantaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Maxion İnci Jant Grubu olarak bu zorlu günlerde hem ülkemize hem sektörümüze katkı sağlamaya devam ediyor ve başarılı iş sonuçlarına imza atıyoruz. Biz tam 55 senedir jant üretiyoruz.

Ürettiğimiz 40 milyondan fazla ağır vasıta jantı ve binek grubuyla birlikte 150 milyondan fazla jant, 5 kıtada başarıyla dönüyor. Maxion İnci Jant Grubu olarak tüm faaliyetlerimizde gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu çabalarımızın prestijli ödüllerle onurlandırılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Takdirleri ile bizi motive eden OSD üyelerine ve yönetimine gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ve bu başarılarımızda en büyük gücümüz olan çalışma arkadaşlarımı da ayrıca kutluyorum.”

Maxion İnci Jant Grubu Hakkında

Temelleri 1968 yılında atılan Maxion İnci Jant Grubu, dünyanın en büyük jant üreticisi Brezilyalı Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion Jantaş ve Maxion İnci şirketlerinden oluşmaktadır.

Toplamda 1800 kişiye istihdam sağlayan Grup, yıllık yaklaşık 13 milyon jant üretim kapasitesine sahiptir. 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihraç ettiği alüminyum ve sac jant, cirosunun %70’ni oluşturmaktadır. Grup, 1968’de yapmaya başladığı yatırımlarla, jant üretiminde Ege Bölgesi’nin markalaşmasına öncülük etmiştir. Bugün, Avrupa’da tek lokasyonda en geniş ürün yelpazesine sahip jant üreticisi konumundadır.

Ticari ve ağır vasıta sac jant üretimi yapan Maxion Jantaş, ülkemizde ağır vasıta ticari araçlar için jant üretimi konusunda açık ara lider konumdadır. 2022’de açılan 2.fabrikası sonrasında bugün yıllık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahiptir.