Ostim, Meksis’e ortak oldu

Kerim ÜLKER



Reakbet Kurumu’nun verdiği onayla Ostim’in ortaklık ve iştiraklerinin sayısı da böylece 7’ye çıkacak.

Bilindiği üzere 1981 yılında kurulan Meksis, Ender Kartal ve Fırat Life Yatırım ortaklığında faaliyetlerini yürütüyordu. Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olan Ender Kartal hisselerini Ostim’e devretti.

Isı cihazları ve modüler su depoları üreten Meksis’in Ankara’da 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir tesisi bulunuyor. Bugüne kadar 25 binden fazla konut ve işyerine üretim gerçekleştiren şirket, 28 ülkeye ihracat yapıyor.