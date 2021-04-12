OTAM, 5 milyon TL yatırım planladığı yeni test merkezini TOSB'de açıyor

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), yeni şube yatırımlarıyla yurt geneli hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni test şubesini Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) açmaya hazırlanan OTAM, yeni şube ile otomotiv sektörü dışında savunma sanayi, havacılık ve beyaz eşya sektörüne de hizmet vermeyi planlıyor.

Sektöre her zaman yetkin ve hızlı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “Bu doğrultuda, yeni açacağımız OTAM TOSB şubemize 2021 yılı içerisinde, kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz 5 milyon TL değerinde cihaz ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Otomotiv Parça Test Merkezi olarak hizmet verecek şubemizi başlangıçta bin metrekare kapalı bir alana kuruyoruz. Nisan ayı itibarıyla şube kurulum çalışmaları başladı. Yıl içinde cihazlarımızın gelmesiyle yeni şubemiz hizmete girecek." ifadelerini kullandı.