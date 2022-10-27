OTI Holding’den isim değişikliği

Kuruluşunun 30’uncu yıldönümünü Antalya’da kutlayan OTI Holding, isim değişikliğine gitti. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, yeni ismin Coral Travel Group olduğunu duyurdu.

30 yılda 30 milyon misafire hizmet verildiğini açıklayan Bektaş, 22 ülkede 37 şirket ve 4 bin 300 çalışan ile turizm sektöründe tur operatörlüğü, konaklama, havacılık, destinasyon hizmetleri, bilişim teknolojileri ve güvenlik alanlarında faaliyet gösterdiklerini aktardı. Bektaş, bu yıl Çekya, İsviçre ve Romanya’da da hizmete başlayacaklarını bildirdi.

Bektaş, toplam 13 ülkede tur operatörlüğü faaliyetiyle 40 ülkeye uçuş yaptıklarını ve yılda ortalama 3 milyon misafire hizmet verdiklerini açıkladı.