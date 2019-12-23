OTI Holding’e iki ödül birden

23 Aralık 2019

Hakan KILIÇ

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile bu yıl ilk kez düzenlenen “HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni"nde OTI Holding iştiraki Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., 2018 yılına ait 548.669.847,61 dolarlık beyanı ile ‘Seyahat Acenteliği Hizmetleri’ kategorisinde birinci, OTI Holding ise 4.302.300,00 dolarlık beyanı ile ‘Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler’ kategorisinde üçüncü olarak iki ödülün birden sahibi oldu.



Oluşturduğu katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelen hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, 17 farklı kategoride değerlendirildi. Başarılarından dolayı ilk üçe giren firma ve kurumlara, 21 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. OTI Holding ve Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. adına OTI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ‘Seyahat Acenteliği Hizmetleri’ kategorisindeki birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, ‘Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler’ kategorisindeki üçüncülük ödülünü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere ilgili Bakan ve Bakan Yardımcıları ile üst düzey bürokratlar, hizmet sektörlerine yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hizmet ihracatçısı firmaların temsilcileri katıldı.