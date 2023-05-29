Otizmli bireyler iş gücünde
Otizmli bireylere istihdam alanı yaratan Eker, 2018'de başlayan 2 kişilik yolculuğunu 2023'de 12’ye ulaştırdı. Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Bizim için projeden çok Eker’in kurum kültürüyle bütünleşen bir iş modeli" diyerek, diğer kuruluşlara da çağrıda bulundu.
Başak Nur GÖKÇAM
Otizmli bireyler, doğuştan veya küçük yaşlarda ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılığa sahipler. Fakat bu durum, onların çalışmalarına engel değil. Hatta tam aksine, verimli bir iş gücü desteği anlamına gelmekte. Bu konuya farkındalık getirmek amacıyla Tohum Otizm Vakfı ile birlikte çalışmalarını sürdüren Eker, otizmli bireylere istihdam alanı yaratmak için 2018 yılında “Otizmli Bireyler İş Gücünde” projesini başlattı. Projenin Fransız Andros firmasıyla kurulan ortaklığa dayandığını söyleyen Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modelinin hikâyesi, Eker’in Fransız Andros firmasıyla kurduğu ortaklığa dayanıyor. Andros Group Eker’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jean Francois Dufresne otizmli oğlu Luc’un geleceği ile ilgili kaygı duyduğu için çözüm yolu olarak bu modeli hayata geçirmiş. Andros firmasının otizmli gençler için uyguladığı proje, bizim çok ilgimizi çekti. Tohum Otizm Vakfı ile birlikte Fransa’daki modeli inceleyerek, harekete geçtik. 2018 yılında 2 otizmli personel ile başlayan yolculuk, 2023 yılında 12 çalışana ulaştı” diye konuştu.
Otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle uyum süreçleri tamamlandığında iş koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını belirten Nevra Eker, “Bu çalışmanın kılavuz bir model olmasını hedefliyoruz" dedi.
Daha fazla imkân yaratmak mümkün
Otizmli gençlere, sadece Eker’in değil diğer kuruluşların da iş imkânı yaratabileceğini düşünüyoruz. Eker olarak, geldiğimiz aşamada kendi bünyemizde istihdam sağlamayı planladığımız otizmli personel hedefimize ulaştık. Bundan sonra otizmli istihdamını yaygınlaştırmak amacıyla diğer şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına yol haritası eğitimleri ve danışmanlık hizmeti vermek istiyoruz” diye konuştu.
Otizmli bir çocuğa sahip olan anne ve babaların çocuklarına ne olacağından kaygı duyduklarını ekleyen Eker, “Özel gençlerin iş hayatına katılmasını, emeklerinin karşılığında gelir elde etmesini, bağımsızlaşmasını sağlayarak anne ve babalarının gelecek kaygısını ortadan kaldırıyoruz. Amacımız, otizmli çalışanlarımıza yardım etmekten ziyade, çalışıp maddi kazanç elde edecekleri bir ortam sağlayarak kendi ayaklarının üzerinde durmaları için onlara destek olmak” diye konuştu.
Otizmli bireylerin işe uyum sağlama sürecine ilişkin de bilgi veren Nevra Eker, “Ön çalışmaları yaptıktan ve adaptasyon sürecinde gerekli eğitimleri verdikten sonra başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Böylece otizmli bireylerin bir fabrika ortamında çalışması kolaylaşıyor. Onlar da diğer çalışma arkadaşlarımız gibi günlük hayatımıza dahil olarak kendi görev alanlarındaki işlerini yerine getiriyor. İşlerini son derece verimli ve eksiksiz bir şekilde yapıyorlar. Eker’in, otizmli çalışanlarının katkısıyla daha kapsayıcı bir marka haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu özel arkadaşlarımızdan çok şey öğrendik; farklılığın, çeşitliliğin sinerjisiyle güçlenirken, birlikte yaşama becerisi kazandık. Birlikte üretiyor, birlikte sosyalleşiyoruz” dedi.
Devletin katkısı motivasyonu artırır
Başarıya ulaşma sürecinde iş koçlarının eğitiminin büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Nevra Eker, “Otizmli bireyler, gerekli eğitimleri aldıktan sonra iş ve yaşam koçlarının yardımıyla fabrika ortamında diğer çalışanlarla beraber üretim sürecine katılabiliyor. İş modelimizi başarıyla uygulamak için iş koçlarından çok büyük destek aldık ve almaya devam ediyoruz. Daha çok firmada daha fazla otizmli bireyin çalışma imkânı bulabilmesi, iş koçlarının sayısının artmasına bağlı. Devletin iş koçu istihdamına katkı sağlamasının, firmaların bu modeli uygulama yolunda motivasyonunu artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
4 ülkeden 7 proje ortağı
İş koçlarının eğitilmesi için başlatılan uluslararası bir eğitim programına da katkı sağladıklarını söyleyen Eker, “Bursa İŞKUR tarafından başlatılan "Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)" adlı proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse ediliyor. Programın, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı bulunuyor. Proje ortakları, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin istihdam edilmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor” dedi.
Farkında mısınız?
Eker, Otizm Farkındalık Ayı sebebiyle nisan ayında sevilen ürünlerimizin ambalajlarında farklılığa giderek, "Farkında mısınız?" sorusuyla, otizmli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekti. Özel tasarımlı ambalajlarında, "Ürünlerimizin size ulaşmasında otizmli çalışanlarımızın da emeği var. İyi ki var!” mesajını veren şirket, tüketici farkındalığını artırmayı amaçladı.