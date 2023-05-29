Otizmli bireyler iş gücünde

Başak Nur GÖKÇAM

Otizmli bireyler, doğuş­tan veya küçük yaş­larda ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılığa sahipler. Fakat bu durum, onların çalışmalarına engel değil. Hatta tam aksine, verimli bir iş gücü desteği an­lamına gelmekte. Bu konuya farkındalık getirmek amacıyla Tohum Otizm Vakfı ile birlik­te çalışmalarını sürdüren Eker, otizmli bireylere istihdam ala­nı yaratmak için 2018 yılında “Otizmli Bireyler İş Gücün­de” projesini başlattı. Proje­nin Fransız Andros firmasıy­la kurulan ortaklığa dayandığı­nı söyleyen Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nev­ra Eker, “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modelinin hikâyesi, Eker’in Fransız And­ros firmasıyla kurduğu ortak­lığa dayanıyor. Andros Group Eker’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jean Francois Dufresne otizmli oğlu Luc’un geleceği ile ilgili kaygı duydu­ğu için çözüm yolu olarak bu modeli hayata geçirmiş. And­ros firmasının otizmli gençler için uyguladığı proje, bizim çok ilgimizi çekti. Tohum Otizm Vakfı ile birlikte Fransa’daki modeli inceleyerek, harekete geçtik. 2018 yılında 2 otizmli personel ile başlayan yolculuk, 2023 yılında 12 çalışana ulaştı” diye konuştu.

Otizmli yetişkinlerin bir fab­rika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yön­temlerle uyum süreçleri ta­mamlandığında iş koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını belirten Nevra Eker, “Bu çalış­manın kılavuz bir model olma­sını hedefliyoruz" dedi.

Daha fazla imkân yaratmak mümkün

Otizmli gençlere, sadece Eker’in değil diğer kuruluşla­rın da iş imkânı yaratabilece­ğini düşünüyoruz. Eker olarak, geldiğimiz aşamada kendi bün­yemizde istihdam sağlamayı planladığımız otizmli perso­nel hedefimize ulaştık. Bundan sonra otizmli istihdamını yay­gınlaştırmak amacıyla diğer şirketlere ve sivil toplum kuru­luşlarına yol haritası eğitimle­ri ve danışmanlık hizmeti ver­mek istiyoruz” diye konuştu.

Otizmli bir çocuğa sahip olan anne ve babaların çocuk­larına ne olacağından kay­gı duyduklarını ekleyen Eker, “Özel gençlerin iş hayatına katılmasını, emeklerinin kar­şılığında gelir elde etmesini, bağımsızlaşmasını sağlaya­rak anne ve babalarının gele­cek kaygısını ortadan kaldırı­yoruz. Amacımız, otizmli çalı­şanlarımıza yardım etmekten ziyade, çalışıp maddi kazanç elde edecekleri bir ortam sağ­layarak kendi ayaklarının üze­rinde durmaları için onlara destek olmak” diye konuştu.

Otizmli bireylerin işe uyum sağlama sürecine ilişkin de bil­gi veren Nevra Eker, “Ön çalış­maları yaptıktan ve adaptas­yon sürecinde gerekli eğitim­leri verdikten sonra başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Böy­lece otizmli bireylerin bir fab­rika ortamında çalışması ko­laylaşıyor. Onlar da diğer çalış­ma arkadaşlarımız gibi günlük hayatımıza dahil olarak kendi görev alanlarındaki işlerini ye­rine getiriyor. İşlerini son dere­ce verimli ve eksiksiz bir şekil­de yapıyorlar. Eker’in, otizmli çalışanlarının katkısıyla daha kapsayıcı bir marka haline gel­diğini söyleyebiliriz. Bu özel arkadaşlarımızdan çok şey öğ­rendik; farklılığın, çeşitliliğin sinerjisiyle güçlenirken, bir­likte yaşama becerisi kazandık. Birlikte üretiyor, birlikte sos­yalleşiyoruz” dedi.

Devletin katkısı motivasyonu artırır

Başarıya ulaşma sürecinde iş koçlarının eğitiminin bü­yük bir öneme sahip olduğu­nun altını çizen Nevra Eker, “Otizmli bireyler, gerekli eği­timleri aldıktan sonra iş ve yaşam koçlarının yardımıy­la fabrika ortamında diğer ça­lışanlarla beraber üretim sü­recine katılabiliyor. İş mode­limizi başarıyla uygulamak için iş koçlarından çok büyük destek aldık ve almaya devam ediyoruz. Daha çok firmada daha fazla otizmli bireyin çalış­ma imkânı bulabilmesi, iş koç­larının sayısının artmasına bağ­lı. Devletin iş koçu istihdamına katkı sağlamasının, firmaların bu modeli uygulama yolunda motivasyonunu artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

4 ülkeden 7 proje ortağı

İş koçlarının eğitilmesi için başlatılan uluslararası bir eğitim programına da katkı sağladıklarını söyleyen Eker, “Bursa İŞKUR tarafından başlatılan "Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)" adlı proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse ediliyor. Programın, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı bulunuyor. Proje ortakları, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin istihdam edilmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor” dedi.

Farkında mısınız?

Eker, Otizm Farkındalık Ayı sebebiyle nisan ayında sevilen ürünlerimizin ambalajlarında farklılığa giderek, "Farkında mısınız?" sorusuyla, otizmli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekti. Özel tasarımlı ambalajlarında, "Ürünlerimizin size ulaşmasında otizmli çalışanlarımızın da emeği var. İyi ki var!” mesajını veren şirket, tüketici farkındalığını artırmayı amaçladı.