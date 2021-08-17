Otokar, Akrep II ailesini dizel motorlu versiyonu ile genişletti

NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar, ilkini 1995’te geliştirdiği, Akrep zırhlı araç kategorisini baz alarak tasarladığı Akrep II zırhlı araç ürün ailesini yeni modellerle genişletmeye devam ediyor.

Şirket, zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 araç kategorisini dizel motorlu Akrep IId ile genişletiyor.

90 mm’ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısıyla dikkat çeken Akrep IIe’yi 2019’da Otokar, dizel versiyonu Akrep IId’yi ilk kez IDEF’21 fuarında sergiledi.

Akrep II’nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca önemli manevra kabiliyeti sunuyor.