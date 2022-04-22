Otokar, Atlas 3D'yi satışa sundu

Farklı iş kollarındaki işletmelerin kamyon alımında öncelikli tercihlerinden biri olan Otokar, Atlas 3D adını verdiği yeni kamyonunu satışa sundu. Otokar, 8,5 tonun ardından Atlas 3D ile 12 tonluk segmentte de yerini aldı.

Atlas 3D’ye ilişkin bilgi veren Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Ticari araçlar alanındaki deneyimimizi yaklaşık 10 yıl önce Atlas ile hafif kamyon segmentine de taşıdık. Atlas, bugüne kadar farklı iş kollarındaki işletmelerin ve kamu kuruluşlarının büyük beğenisini kazandı. Pazarda oluşan beklenti ve ihtiyacı karşılayabilmek için Atlas ailesinin yeni üyesini, 12 tonluk ve 3 akslı bir versiyon olarak hazırladık. Yeni Atlas 3D 12 tonluk azami yük ağırlığı, uygun yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım giderleri ile hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getirecek.” dedi.

“Lojistik ve nakliye sektörünün gözde aracı olmaya aday”

Atlas 3D ile Otokar’ın kamyon alanındaki çıkışını artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Akgül, "Yeni aracımız Atlas 3D ile kamyon ailemiz büyüyor. Atlas, zor koşullara dayanıklı olmasının yanında, yüksek güç ve performans özellikleriyle bugüne kadar pek çok kurum ve firmanın öncelikli tercihi oldu. Mevcut başarımızı, yeni kamyonumuzla farklı bir tonaja da taşımak istiyoruz. Yeni Atlas’ın, güç ve konforun yanında kullanıcısına sunduğu daha yüksek taşıma kapasitesi ile pazarda büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Atlas 3D, özellikle lojistik ve nakliye sektörünün gözde aracı olmaya aday. Geçen yıl yüzde 50 büyüyen hafif kamyon segmentindeki satışlarımızı yüzde 64 artırmıştık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de kamyon satışlarımızı önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkardık. Yeni Atlas 3D ile kamyondaki güçlü çıkışımızı aynı ivmeyle devam ettirmek istiyoruz.” açıklamasını yaptı.