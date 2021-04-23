Otokar, cirosunu yüzde 91 artırdı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2021 ilk üç ay finansal sonuçlarını açıkladı. Otokar, ilk çeyrekte ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 69 milyon dolar seviyesine çıkararak yüzde 44 artırdı. Net kârını ise 107 milyon lira seviyesine yükseltti.

Pandeminin etkilerine rağmen global bir marka olma hedefi ile çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, “Pandeminin başladığı günden bu yana çalışanlarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak, salgının etkisini azaltmak ve yayılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu zorlu süreçte iş ortaklarımızın daima yanında olmayı ve kullanıcılarımızla iletişimimizi sürdürmeyi ihmal etmedik; tüm koşullara rağmen yeni anlaşmalara imza attık. Güvenli üretim uygulamalarımız ve zamanında alınan önlemler sayesinde üretimde aksamalar yaşamadan, aldığımız siparişlerin teslimatlarına odaklandık. Bu gelişmeler sonucunda önceki yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekte yüzde 91’lik artışla 877 milyon TL ciro elde ettik; net kârımızı ise 107 milyon TL seviyesine yükselttik” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde üretim adetlerini de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırdıklarını ifade eden Serdar Görgüç, iç pazar ve ihracat çalışmalarıyla ilgili olarak, "12 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markasıyız. Geçen yıl iç pazardaki en büyük otobüs alım ihalesini kazandık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’a otobüs teslimatlarına başladık. İptal edilen fuarlar ve seyahat engellerine rağmen hedef pazarlarımızla iletişimimizi ve ilişkilerimizi sürdürdük. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını doğru yorumlayıp özel çözümler sunmaya devam ettik. Araçlarımızda uyguladığımız yenilikçi çözümlerimiz ve yaklaşımımızla ihracat başarılarımıza yenilerini ekledik ve ilk çeyrekte ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artırarak 69 milyon USD düzeyine çıkardık” değerlendirmesinde bulundu.