Otokar direksiyonu Ukrayna’ya kırdı

05 Mart 2020

Kerim ÜLKER

Türk otomotiv sektörünün en önemli şirketlerinden Otokar, rotasını Karadeniz’in karşı kıyısına çevirdi. Koç Holding’e ait Otokar, Ukrayna ile anlaştı. Ukrayna’nın batısında yer alan Vinitsa Oblastı (Bölgesi), ilk etapta 10 otobüs alacak. Otokar Kent marka araçlar için yapılan anlaşma yaklaşık 18 milyon lira olarak belirlendi. 12 metre uzunluğundaki otobüsler 101 yolcu kapasitesine sahip.

Vinitsa Kent Konseyi’nin resmi sitesinde yer alan duyuruda araçlar Vinnytsia Transport Company adlı kamuya ait şirket tarafından kullanılacak.

Koç Holding, Ukrayna’da geçtiğimiz yıllarda Budget başta olmak üzere araç kiralama şirketleri ile de yatırım yapmıştı. Otokar, geçtiğimiz yıl Romanya, Ürdün gibi ülkelerde açılan otobüs ihalelerini kazanarak gündeme gelmişti.