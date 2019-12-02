Otokar, savunma sanayiindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak

02 Aralık 2019

Türk savunma sanayiini yurtdışında temsil eden Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kolombiya'nın Bogota şehrinde düzenlenen Expodefensa 2019'da yer alıyor. 2009 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli savunma sanayi fuarı arasında yer alan fuarda Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan dünyaca ünlü zırhlı araçlarıyla birlikte paletli zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini tanıtacak.

“İşbirliği fırsatlarını değerlendireceğiz”

Otokar'ın geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile dünya savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendirdiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Savunma sanayiinde kara sistemleri alanındaki kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Hali hazırda bu bölgede hizmet veren askeri araçlarımızla Latin Amerika pazarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme konusunda önemli bir yol kat ettik. Expodefensa süresince savunma sanayii alanındaki dünyaca ünlü geniş ürün yelpazemizi tanıtmanın yanı sıra teknoloji transferi de dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Bu sayede Türkiye’nin ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mühendislik ve tasarım kabiliyeti ile askeri araçlardaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle uluslararası savunma sanayiindeki konumunu giderek güçlendiren Otokar, fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarını 5 kıtada 35'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar'ın 32 bini aşkın aracı, farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında ve riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor.