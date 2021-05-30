Otokar, Slovakya'ya otobüs ihraç edecek

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ihracat pazarlarını büyütmeye devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’den (Dopravny Podnik Bratislava) 40 adet Kent Körüklü otobüsü siparişi aldı. Slovakya’nın başkenti Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da büyüme hedefimizde önemli bir adım daha atarak Slovakya’yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz Türkiye’nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor. Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Sipariş alınan Kent Körüklü otobüslerinin Bratislava’nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretileceğini belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik ise, "Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB’nin istekleri doğrultusunda, yolcuların seyahat deneyimini keyifli kılacak ve şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına sunulacak." şeklinde konuştu.