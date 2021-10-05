Otokar, Ürdün'de otobüs ihalesi kazandı

Otokar, Ürdün'de otobüs ihalesi kazandığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Ürdün Amman Belediyesi için 100 adet Vectio C dizel tip otobüs, 36 adet Kent C dizel tip otobüs tedariki ve bu otobüslerin 2 yıllık bakımı ve sürücü eğitimleri için açılan yaklaşık 23 milyon dolar tutarındaki ihaleyi şirketin kazandığına dair bildirim mektubunun geldiği duyuruldu.

Açıklamada ihaledeki yaklaşık tutarın KDV ve diğer vergiler dahil 32 milyon dolar olduğu belirtildi.

İhale ile ilgili teslimatların, partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.