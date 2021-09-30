Otokar ve Milrem Robotics’ten insansız ve robotik sistemler için işbirliği

Otokar ve Avrupa’nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics, Londra'daki DSEI 2021 fuarında askeri araçların insansız ve robotik operasyonları için otonom geliştirme ve uygulamalarına yönelik bilgi birikimlerini ve kaynaklarını birleştirecekleri bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Her iki şirketin mevcut ürün ailelerini kapsayacak bu işbirliği sayesinde akıllı fonksiyonlar, şifreleme ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra çevresel farkındalık ve hibrit uygulamaların da ortaya çıkması sağlanacak.

Gelecekte, muharebe sahasının iyi işleyen bir entegre sisteme sorunsuz şekilde bağlanan insanlı ve insansız araçlardan oluşacağını öngördüklerini belirten Milrem Robotics CEO'su Kuldar Väärsi, “Otonom ve robotik sistemlerin yanı sıra insanlı kara sistemleri konusunda da lider teknoloji sağlayıcısı ve sistem üreticisi olan Milrem Robotics ile güçlü ve yenilikçi kara sistemleri üreticisi Otokar’ın bilgi birikimi ve deneyimlerinin bir araya gelmesi, kullanıcılarımıza kara sistemleri alanında yeni kabiliyetler sunmamızı sağlayacak.” dedi.

“İnsansız kara araçları segmentini oluşturmada önemli bir adım”

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise, “Otokar olarak modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alıyor ve müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Milrem Robotics ile iş birliğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Otokar’ın sahada kanıtlanmış bilgi birikiminin ve zırhlı araçlardaki üstün Ar-Ge, mühendislik ve test kabiliyetlerinin Milrem Robotics'in otonom, yapay zeka ve uzaktan komuta konularındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleşmesi neticesinde insansız ve uzaktan komutalı kara sistemleri alanında önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum. Bu işbirliği, mevcut ürün ailemize ilave olarak Otokar'ın insansız kara araçları segmentini oluşturma yolunda bir adım daha ileri gitmemizi sağlayacak.” şeklinde konuştu.