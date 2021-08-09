Otokar'a Azerbaycan'dan 50 adetlik otobüs siparişi

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik CNG'li şehir içi otobüs siparişi aldı.

Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek 48 adet 12 metre CNG'li KENT ve 2 adet 18.75 metre CNG'li Kent Körüklü siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

"Tek kalemde aldığımız en büyük CNG'li araç siparişi"

Otokar'ın şehir içi otobüslerini Azerbaycan'a da ihraç edeceklerinden büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, "Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın kısa süre sonra Azerbaycan'da da hizmet verecek olmasından mutluyuz. Bu sipariş aynı zamanda CNG'li araçlar konusunda tek kalemde aldığımız en büyük ihracat siparişi olma özelliğini taşıyor.” ifadelerini kullandı.