Otokar'da hedef Avrupa'da ilk 5

Necmi ÇELİK

6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olduğunu açıklayan Otokar, Sakarya’daki fabrikasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Avrupa’daki büyüme hedeflerini paylaşılırken, alternatif yakıtlı otobüs ailesinin yeni araçları ve otonom otobüsü tanıtıldı.

"9 ayda ihracatımız yüzde 84 arıttı"

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar’ın ilk 9 ay sonuçlarını değerlendirerek, “Küresel pazarlarda elde ettiğimiz başarılı performansla 2022'de ciromuzun %73'ünü ihracattan elde ettik. 2023’ün ilk 9 ayında da ihracattaki başarımızı yeniledik. Yılın ilk 9 ayında önceki yıla kıyasla ihracatımızı ABD doları bazında %84 arttırarak 368 milyon USD ihracat rakamına ulaştık. Ciromuzu ise TL bazında 1,5 katına çıkarırken, ABD doları bazında %75’lik artış elde ettik.

Ticari araç alanında çok başarılı bir performans sergiliyoruz, Avrupa başta olmak üzere araç satışlarından elde ettiğimiz ciromuzun %71'i ticari araçlardan kaynaklandı." Otokar'ın otobüs alanında hedeflerine 2 temel başlıkta ilerlediğini kaydeden Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman da bu alanları küresel pazarlarda büyüme ve alternatif yakıtlı ürün gamını geliştirme olarak sıraladı.

Erman, Avrupa’daki büyüme hedeflerinden söz ederek, "Otobüs alanında Avrupa'daki büyüme hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize daha yakın olmak için Fransa, Romanya’daki iştirak şirketlerimizin ardından, 101 yıllık tarihiyle İtalya'nın en köklü şirketlerinden biri olan Mauri Bus System'i satın aldık ve 'Otokar Italia' şirketimizi kurduk. Şimdi de bu başarımızı İskandinav ülkeleri, Almanya ve Letonya’ya taşımayı hedefliyoruz.

Orta vadede amacımız, otobüs alanında Avrupa'nın ilk 5 oyuncusu arasında yer almak” dedi. Otokar’ın yerli sermayeli otobüs markaları arasında en büyük ihracatçı marka olduğunu vurgulayan Erman, Arifiye'deki üretim alanlarında yaptıkları yatırımlarla Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrikası olduklarını söyledi.

"Alternatif yakıtlı araçların payı artacak"

Türkiye'nin ilk hibrit, ilk elektrikli, ilk akıllı otobüsünü üreten Otokar'ın toplu ulaşım trendlerini ve kullanıcı ihtiyaçlarını önceden tespit edip, buna uygun çözümler geliştirdiğini belirten Erman, "Ciromuzun %7’sini araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırıyoruz. Son 10 yıllık Ar-Ge harcamamız 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Bugün itibarıyla 6 metreden 19 metreye kadar geniş bir şehir içi elektrikli otobüs ailesine sahibiz.

Bizim portfolyomuzda hem dizel hem de alternatif yakıtlı araçlar olacak”dedi. Son 4 yılda Avrupa'da CNG otobüs satışlarının %49 artarken elektrikli otobüs satışlarının bu artışın 3 katı üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Erman, “Hedefimiz alternatifli yakıtlı otobüs ailemizi genişleterek, tüm ürün gamımızı düşük ve sıfır emisyonlu hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Sürücüsüz e-CENTRO Kampüslerde yola çıktı

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız, gece ve gündüz günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor. Belediyeler ve operatörlerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen araç, farklı iklim ve hava koşullarında hizmet verebiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz taşımacılık hizmeti sunabilen e-CENTRO’nun yeni tasarımında sürücü koltuğu ve direksiyon yer almayacak.

Kent Hidrojen’in 600 km menzili var

Otokar'ın hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip ilk otobüsü olan KENT Hidrojen’de, yenilenebilir enerjiden ve sudan elde edilebilen bir gaz olan hidrojen, araç tepesinde bulunan yakıt hücresinde oksijen ile birleşerek elektrik üretiyor. Üretilen elektrikle çalışan KENT Hidrojen, sadece su buharı üreterek zararlı emisyonları büyük ölçüde azaltırken, kentlerde hava kalitesini iyileştirmeye önemli bir katkı sağlıyor. 10 dakikadan kısa sürede dolum yapılabilen KENT Hidrojen, 600 km üzerinde menzil sunuyor.