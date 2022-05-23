Otokar'dan 34 milyon dolarlık savunma sanayii ihracatı

Otokar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 34 milyon dolar değerinde yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Sözleşmenin, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamaya göre, ilgili teslimatların bu yıl içinde başlaması ve 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor.