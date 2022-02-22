Otokar’dan Azerbaycan’a 50 adet şehir içi otobüs teslimatı

Başta Avrupa olmak üzere 50’den fazla ülkede otobüsleriyle yolculara güvenli bir seyahat imkanı sunan Otokar, son teslimatını Azerbaycan’a yaptı.

Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu tarafından alınan 50 adetlik doğal gazlı şehir içi otobüs, Bakü’de gerçekleştirilen törenle hizmete başladı. Otokar, 48’i 12 metre solo, 2’si ise 18,75 metre körüklü olan Otokar KENT CNG otobüslerinin üretimini 6 ay gibi kısa sürede tamamladı.

“İhtiyaçları doğrultusunda özel olarak ürettik”

Araç teslimatlarına ilişkin bilgi veren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli bir global oyuncu olan Otokar, şehirlerin çevreci araç ihtiyaçlarına geniş ürün ailesiyle hizmet veriyor. Doğal gazlı otobüslerimizin şimdi de Azerbaycan Bakü caddelerinde hizmet verecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Araçları, Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren, ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu şirketinin talepleri ve Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak ürettik.” şeklinde konuştu.