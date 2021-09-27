Otokar’dan Ukrayna’ya Kent CNG otobüs teslimatı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ürettiği otobüslerle ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyor.

Otobüsleriyle Romanya'dan İspanya'ya, İtalya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Belçika ve Sırbistan'a kadar 50’yi aşkın ülkede toplu ulaşım hizmeti sunan Otokar, yeni ihracatını Ukrayna’nın Vinnitsa şehrine yaptı.

Tarihi yapısıyla bugüne kadar 6 kez Ukrayna’nın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında üst sıralarda yer alan Vinnitsa, toplu ulaşımda tercihini Otokar’ın Kent otobüslerinden yana kullandı.

Vinnitsa Ulaşım şirketi tarafından alınan 10 adet doğalgazlı Otokar Kent CNG düzenlenen törenle teslim edildi.

Ukrayna ulaşımında Otokar’ın tercih edilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü Hakan Bubik, "Şehirlerin toplu ulaşım dönüşümünde tercih edilmekten ve çevreci ulaşıma katkı sağlamaktan mutluyuz. Vinnitsa Ulaşım şirketinin talepleri doğrultusunda özel olarak ürettiğimiz Kent CNG otobüslerimiz, geniş iç hacmi ve üstün özellikleriyle şehrin toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak" açıklamasını yaptı.