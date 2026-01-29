Otokar'dan zırhlı hamle üretim ortağını satın aldı

Otokar, Türk savunma sanayisinin "tek ka­lemde en büyük zırh­lı kara aracı ihracat sözleşme­si" doğrultusunda Roman­ya'da stratejik bir satın almaya imza atacak.

Otokar, Roman­ya Milli Savunma Bakanlığı­nın şirketi C.N. Romtehnica S.A'nın (Romtehnica) açtı­ğı 1059 adetlik 857 milyon av­ro büyüklüğündeki 4x4 Tak­tik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamın­da COBRA II araçlarının üre­tim ve teslimatlarını sürdürü­yor. Şirket, Romanya'da üreti­lecek 781 aracın yerel üretim hazırlıklarına yönelik önemli bir girişimde bulundu. Otokar, Romanya'daki ihaleyi yürüt­mek için seçtiği "yerel üretim partnerini" satın alma yoluyla "Avrupa'daki fabrikasına" dö­nüştürmek için harekete geçti.

85 milyon euroluk işlem

Otokar, Romanya'da kuru­lu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecani­ca S.A. (Automecanica) serma­yesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payları devralmak ama­cıyla, pay sahipleri ile pay alım sözleşmesi müzakereleri ön­cesinde ana ilkelerin belirlen­mesine yönelik mutabakat zap­tı imzaladı. Böylece Otokar ile Automecanica arasındaki yerli üretim kriterini sağlamak için tesis edilen "zorunlu ortaklık", "sahipliğe" evrilecek. Mutaba­kat zaptı doğrultusunda edini­mi öngörülen payların değeri yaklaşık 85 milyon euroya denk geliyor. Net borç ve işletme ser­mayesi dahil kapanış düzelt­meleri dikkate alınarak nihai tutar kapanışta kesinleşecek.

Gerekli izinler alınacak

İşlemin kapanışı, Autome­canica için gerçekleştirile­cek detaylı inceleme süreci­nin Otokar için tatmin edici şekilde tamamlanmasını taki­ben taraflar arasında Pay De­vir Sözleşmesi imzalanması ve Romanya'nın rekabet ve milli savunma kurumlarının izin­lerinin alınmasıyla gerçekleş­tirilecek. Söz konusu sürecin nisan sonuna kadar tamam­lanması hedefleniyor. Otokar, mutabakat zaptı kapsamında­ki yükümlülüklerini paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Otokar Land Systems SRL'ye devredebilecek.

Şirket gerekli lisanslara sahip

Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısını elinde tutuyor. Automecanica halihazırda Romanya'da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip bulunuyor. Automecanica paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamındaki Automecanica ile kurulan ortak girişim şirketi aracılığıyla yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin bu şirket vasıtasıyla yerine getirilmesi hedefleniyor.

Romanya'nın köklü kuruluşu

Otokar, 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Alımı İhalesi kapsamında yerel üretim şartını yerine getirmek için Automecanica ile el sıkışmıştı. İki şirket, Romanya'da üretim yapmak için SAROM S.R.L'yi kurmuştu. Otokar’ın Cobra II araçlarının bu fabrika çatısı altında üretilmesi, pazarlanması ve servis desteği sağlanması planlanmıştı. 85 yıllık bir geçmişe sahip olan Automecanica, uçak bakımı ve parça üretimiyle başlayan faaliyetlerde zamanla askeri tarafta araç üretim, bakım ve onarımını, sivil/ticari tarafta ise özel treyler ve yarı treylerleri, elektrikli şehir içi otobüsleri, konteyner, karoser ve özel araç şasilerini kapsayan geniş bir yetenek portföyü oluşturdu.