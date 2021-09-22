Otokar’ın elektrikli otobüsü Münih’te görücüye çıktı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, koronavirüs sonrasında Avrupa'nın ilk yüz yüze otomobil fuarı IAA Mobility 2021'de 12 metrelik şehir içi elektrikli otobüsüyle yer aldı.

Son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması ile alternatif yakıtlı araçlar, akıllı şehirler ve güvenli ulaşım sistemleri gibi alanlarda birçok yeniliğe imza atan Otokar’ın Webasto pilleri ile güçlendirilen Kent Electra otobüsü fuar boyunca yolcu taşımacılığı yaptı.

2 bini aşkın fuar ziyaretçisini taşıdı

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50’den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya seyahat imkanı sunan Otokar'ın elektrikli otobüsü IAA Mobility 2021'de emisyonsuz araçlar için tahsis edilen “Blue Lane” hattında hizmet verdi. Kent Electra, Webasto iş birliği ile 6 gün boyunca fuar alanı ve şehir merkezi arasında 1000 kilometrenin üzerinde yol yaptı ve 2 bini aşkın fuar ziyaretçisini taşıdı.

Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabilen Kent Electra, daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlandı. Otokar Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen, Voith şanzımanlı otobüs, tasarımının yanı sıra konfor, teknoloji ve güvenlik alanında sunduğu çözümleriyle de Münih’te dikkatleri üzerinde topladı.