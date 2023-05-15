Otokoç, ormanlara hayat veriyor
Otokoç Otomotiv ve ecording iş birliği kapsamında, Otokoç ve Otokoç 2’inci El‘den satın alınan her araç, ecoDrone’lar yardımıyla ağaçlandırılması zor alanları tohum topları ile buluşturularak, ormana dönüşecek.
Otokoç Otomotiv ve ecording iş birliği kapsamında, Otokoç ve Otokoç 2’inci El‘den satın alınan her araç, ecoDrone’lar yardımıyla ağaçlandırılması zor alanları tohum topları ile buluşturularak, ormana dönüşecek. İş birliğine ilişkin konuşan Otokoç Otomotiv Pazarlama ve Dijital Platformlar Lideri Esra Arslanbaş Kaynak, “Ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden ötürü mutluluk duyuyoruz. Tohum toplarını, ağaçlandırılması zor alanlarla buluşturarak dev bir ormana hayat verecek bu projenin paydaşları arasına müşterilerimizi de katarak, bu alandaki katkılarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Yaşadığımız için sorumlu olduğumuz bu evrende üzerimize düşeni yerine getirme bilinciyle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, doğaya ve ekosisteme saygılı; sorumluluk bilinciyle hareket eden bir şirket olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içtenlikle kutluyoruz” dedi. Otokoç ve Otokoç 2’inci El’den araç satın alan müşterilerin tercihlerine uygun tohumların doğayla buluşmasını sağlamak için, satış esnasında verilen QR kodu okutmak ve ilgili adımları takip etmeleri yeterli.