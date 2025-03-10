Otokoç Otomotiv'de üst düzey atama

Otokoç Otomotiv'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirket'in Pazarlama Liderliği pozisyonuna, son olarak şirketin müşteri deneyimi ve müşteri ilişkileri yönetimi lideri olarak görev yapan Esra Başer getirildi.

Yeni görevinde, şirketin marka değerini yükseltmeyi ve müşteri odaklı stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik adımlar atmayı hedefleyen Başer'in sorumlu olduğu alanlar arasında, müşteri deneyimi, müşteri analitiği, ticari pazarlama, marka pazarlama, kurumsal iletişim ve bu başlıklarla ilgili tüm pazarlama ve iletişim süreçleri yer alıyor.