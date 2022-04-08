Otokoç Otomotiv'den nitelikli yatırımcılara bono satışı

Otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla nitelikli yatırımcılar yönelik bono satışının tamamlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı M. Önder Kutman, “Nitelikli yatırımcılara yönelik 500 milyon TL tutarında 6 aylık bono ihracı gerçekleştirdik. Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle araç kiralama işimizde kullanmayı planlıyoruz. Son dönemde reel sektörün sınırlı ihraç gerçekleştirebildiği piyasada, teklif tutarının yaklaşık 3,5 katı talep gelmiş olup başarılı bir ihraç gerçekleştirildi. Piyasa şartlarına göre yıl içinde ihraçlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.