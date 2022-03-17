Otokoç ve Birmot, tek çatıda birleşti

Otokoç Otomotiv’in makalarından Otokoç ve Birmot’un güçleri, ‘Otokoç’ adı altında birleşiyor. Otokoç Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanmayla birlikte daha önce Otokoç ve Birmot altında yer alan tüm araç markaları ve hizmetler Otokoç markası altında toplanıyor. Birleşmesiyle birlikte Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markaları Otokoç bünyesinde toplandı.

Türkiye otomotiv pazarından yüzde 8’in üzerinde pay alan şirket, araç kiralama ve araç paylaşımı alanlarında da hizmet veriyor. Bugün dokuz ülkede 400’e yakın noktaya ulaşan ve Türkiye dışında Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da araç kiralama hizmeti veren Otokoç Otomotiv, Avis Budget Group'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük lisans ve yatırım ortaklarından.

“Otokoç Otomotiv, birleşme ile daha da büyüyecek”

Birleşmenin getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, şunları söyledi: “Yaptığımız araştırmaların da ortaya koyduğu gibi Otokoç ve Birmot gibi aynı hedefe sahip iki ayrı hizmet markasının tek bir isim altında birleşmesinin çok sayıda avantajı bulunuyor. Koç Holding çatısının yarattığı güven ve bilinirlikle geçmişi 94 yıl öncesine kadar uzanan Otokoç’un işinin uzmanı, köklü ve saygın bir marka olarak konumlanması, hizmet verdiği diğer faaliyet alanlarından kaynaklanan güç ve çeşitlilik, yurt dışında da faaliyet göstermesi ve sektör sözcüsü olarak konumlanması ise söz konusu uygulamada karar kılınmasının diğer önemli rasyonelleri arasında yer alıyor. Otokoç Otomotiv, bu birleşme ile şimdi daha da büyüyecek. Bu yeni güç birliği ile kurum olarak büyümeye devam ederken, Türkiye mobilite sektöründeki konumumuzu daha da pekiştireceğimize ve otomotiv perakende sektörünün daha da güçleneceğine inanıyorum.”