Otomatik vitesli araçlar manuele göre 2 kat daha fazla tercih edildi

MOOV, 2020 yılına ait kiralama verilerini açıkladı. MOOV’un verilerine göre, 2020 yılında en uzun kiralama süresi 80 gün olarak gerçekleşti. 2020’de en çok perşembe günleri araç kiralandığını açıklayan MOOV, otomatik şanzımana sahip araçların manuel araçlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla tercih edildiğini paylaştı.

MOOV, hizmet bölgeleri içinde en çok kiralama yapılan ilçeleri de açıkladı. Buna göre İstanbul’da en çok kiralama Pendik’te, Ankara’da en çok kiralama Çankaya’da ve İzmir’de ise en çok kiralama Bornova’da yapıldı.

"iki yıl içinde filomuzu yaklaşık üç kat artırdık"

2020 yılına ait kiralama verilerini değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, MOOV markasıyla 2,5 yıl içinde Türkiye’de araç paylaşımı kültürünün oluşması anlamında önemli yol kat ettiklerini söyledi. Kısa bir süre içinde önemli başarılara imza attıklarını belirten Ayyıldız, "COVID-19 salgınına rağmen yalnızca 2 sene içinde filomuzu yaklaşık üç kat artırarak 2 milyon defa kiralama sayısına ulaştık. Çevreci bir ulaşım modeli olarak 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçtik. 2020 yılında üye sayımızı yüzde 100’den fazla arttırdık ve toplamda 250 binden fazla üyeye ulaştık. MOOV’un tam dijital, sosyal mesafe sağlayan ve çevreci hizmeti MOOVER olarak tanımladığımız kullanıcılarımız tarafından çok seviliyor. Ayrıca, salgının da etkisiyle kiralama trendlerinde de değişimler yaşanıyor.” dedi.

2020 yılında kiralama sürelerinin uzadığına dikkat çeken Emre Ayyıldız, “Salgının da etkisiyle ulaşım ihtiyacı daha fazla arttı. Sağlık hassasiyetleri ulaşımda sosyal izolasyon ihtiyacı doğurdu ve kiralama süreleri uzadı. Kiralamalarda kat edilen mesafeye baktığımızda 2019 yılında kiralama başına ortalama 32 km mesafe yapılıyorken 2020’de yaklaşık 27 km yapıldı. Bu da bize kısa mesafelerde MOOV’un daha fazla kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde ulaşıma önemli bir alternatif olduk. Bu dönemlerde MOOVER’ların yüzde 60’ından fazlası işlerine gidip gelirken MOOV kullandığını belirtti.” şeklinde konuştu.

Haziran ayı itibarıyla atılan normalleşme adımlarından sonra kiralama sayılarının arttığını ifade eden Ayyıldız, 2020 yılında en fazla kiralamanın 25 Temmuz Cumartesi günü yapıldığını ifade etti.