Otomobile kadın eli değdi!

25 Temmuz 2019

Kerim ÜLKER

Her ne kadar erkeklerin yarattığı bir araç olsa da otomobilin tarihinde kadınların önemli bir yeri var. Küresel otomotiv tarihinin miladı sayılan Mercedes-Benz’le başlayan bu öykü 21’inci yüzyılda dev markaların kaptan köşklerine kadar uzandı. Ünlü Alman markası, Benz&Cieile Daimler Motoren Gesellschaft'ın işadamı Emil Jellinek'e sattığı bir otomobil, kadınların sektördeki ilk adımıdır. Fransa'da yarışlara bu otomobille katılan Jellinek, aracına kaybettiği kızı Mercedes’in adını koyar.

Ardından otomotiv sektöründe evrimleşme dönemi başlar ve icatlar peş peşe gelir.

1917 yılında June McCarroll yolu ortadan ikiye bölecek şekilde çizilecek bir çizginin kazaları önleyebileceğini düşünür. İlk şerit yol bu fikirle doğar.

Otomobil tutkusuyla tanınan, Hollywood’un “ilk film aktristi” Florence Lawrence, otomobilin bir yöne döndüğünü gösteren hareketli bir kol ve sürücü frene bastığında aracın arkasında görünen bir “DUR” işaretini tasarladı. Bu da sinyal ve fren lambalarının ilk halleri olarak tarihe geçti.

1902 yılında ABD’li Mary Anderson, ön cam sileceklerini, Dorothy Levitt adlı otomobil yarışçısı ise 1909’da eline aldığı ayna ile ilk dikiz aynasına öncülük etti...

Hepsi birer ihtiyaçtan doğdu ve günümüzde erkek hegemonyasında görünen otomobile önemli katkılar sağladı. Şimdilerde ise dünyanın önde gelen markalarının yönetimlerinde kadınlar var ve giderek kaptan köşklerinde daha çok yer alıyorlar.

Çeyrek milyon parça satıyor

Türkiye’de de durum yurtdışındaki ile benzer süreçte. Şirketler kadınların azmini yönetimlerine de yansıtıyor. Kendi şirketini kuran kadınların da sayısı artıyor. Onlardan biri de girişimci Ebru Özülkü...

Otomotiv sektöründeki alışılagelmiş kuralları değiştiren Özülkü, çeyrek milyona varan oto yedek parçayı sanal ticarete taşıdı. Kurduğu www.aloparca.com ile erkek egemen olarak görülen ve büyük oranda geleneksel yöntemlerle yürüyen oto yedek parça işini e-ticarete yönlendiren Özülkü’nün hikayesi de oldukça ilginç.

Liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için ABD’ye giden ve o süreçte Amazon’un kurulmasına şahit olan Ebru Özülkü, bunun Türkiye’de de olması gerektiği düşüncesi ile geri dönmüş. Ailede üçüncü kuşak yedek parça işi ile uğraşan Özülkü, o yıllardan beri Türkiye’de oto yedek parçada e-ticaretin kurulması için mücadele vermiş.

Birçok tabuyu ve engeli aşarak sektörün alışagelmiş kurallarını değiştiren Özülkü, “Bugün 240 binden fazla otomobil yedek parçasını sanal ortamdan satabilir hale geldik. İş hayatında olmasını hep destekleyen ailem dahil, pek çok kişinin ‘erkek işi’ olarak gördüğü bu sektörde pek çok zorlukla karşılaştım. Her şeye rağmen hayalindeki işi 2013’te kurdum” diyor.

Sitenin 1 milyon ziyaretçisi var

6 yılda www.aloparca.com’un hızla büyüdüğünü dile getiren Özülkü, “Çevremdeki herkes bu işin bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmiyordu. Bugün ise aylık 1 milyonu aşan ziyaretçimiz ve 100 bin üyemiz var. Yılda 100 binden fazla da ürün satışı yapıyoruz” diye konuşuyor.

Otomobille ilgili pek çok konuda destek alınabilecek ve aylık 12 bin kişinin aradığı canlı destek hatları olduğundan bahseden Özülkü, “Pahalı arabanın parçası da pahalı olur diye bir algı var. Bu kesinlikle doğru değil. Üretici markalar belli ve fiyatlar birbirine çok yakın. Eskiden usta ne derse o fiyat doğru kabul edilirdi. Oysa şimdi insanlar istedikleri yedek parçayı doğru ve güvenilir bir şekilde, üstelik fiyat avantajı ile kendisi alabiliyor” şeklinde konuşuyor.