Otomotiv canlandı, Doğuş krediyi iptal etti

10 Eylül 2020

KERİM ÜLKER

Otomotiv sektöründe yaşanan canlanma Doğuş Grubu’na kredi iptali yaptırdı. Doğuş Grubu’na bağlı Doğuş Otomotiv, TüvTürk şirketi için bankalarla yaptığı kredi görüşmelerini iptal etti. 70 ay vadeli olarak planlanan kredi 750 milyon lira büyüklüğündeydi.

Yetki anlaşması yenilenmedi

Şirketten yapılan açıklamada “18.03.2020 ve 20.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda; Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum bankalarından, 70 ay vadeli 750.000.000 TL tutarında kredi sağlanması için Yapı Kredi Bankası ile yetki anlaşması (mandate letter) imzalandığı” hatırlatıldı. Açıklanmada “Yapı Kredi Bankası ile imzalanan yetki anlaşmasının (mandate letter) süresi 09.09.2020 tarihinde sona ermiş olup; otomotiv sektörünün pandemi süreci sonrasında beklentilerin üzerinde canlanması, şirketimizin söz konusu projeye endeksli bir nakit ihtiyacının bulunmaması ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız firmalarca sağlanan finansal olanakların beklenen düzeyde gerçekleşmesi dikkate alınarak anlaşma yenilenmemiştir” denildi.