Otomotiv devlerini bağladı, enerjisini GES’ten alacak

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Türkiye bağlantı ele­manları sektöründe 108 yıldır faaliyet gös­teren ve bugün dördüncü ku­şağın da işe dahil olduğu Çetin Cıvata, karbon nötr ve sürdü­rülebilirlik hazırlıklarına hız verdi. AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamına ilk giren sektörlerden çeliği hammad­de olarak kullanan şirket, sür­dürülebilir üretim hedefi kap­samında güneş enerjisi yatı­rımlarına odaklandı. Malatya Doğanşehir’de 9.5 milyon do­larlık yatırımla 140 dönümlük arazi üzerinde güneş enerjisi tarlası kuran Çetin Cıvata, 12.5 megavatlık kurulu güçle İstan­bul ve Malatya’daki üretim te­sislerinin enerji ihtiyacının en az yüzde 50’sini karşılayacak. 40’ın üzerinde ülkeye ürün ve­ren Çetin Cıvata, Mercedes, Volkswagen, Ford, Hyundai, BMC, Türk Traktör, Vestel ve Arçelik gibi global markala­ra bağlantı elemanları tedarik ediyor. Malatya’daki fabrika için önce çatıya GES yatırımı yaptıklarını, arkasından da gü­neş tarlası kurduklarını söyle­yen Çetin Cıvata Yönetim Ku­rulu Başkanı Mustafa Tecdeli­oğlu, “İki yıl önce Malatya’daki fabrikamızın çatısına 2.7 me­gavatlık bir güneş enerjisi sis­temi kurduk. Bu bizim için sa­dece bir başlangıçtı. Ardın­dan Doğanşehir’de, tamamen tarım dışı, kayalık ve verim­siz bir 140 dönümlük arazide yeni bir güneş tarlası kurduk. Şu anda 11.5 milyon dolar ya­tırımla çatıdan elde ettiğimiz enerjiyi de eklersek toplam­da 15.5 megavatlık kapasiteye ulaştık. Bu kapasite ile ener­jimizin yüzde 50’sini güneş­ten sağlayacağız” dedi. Uygun arazi bulurlarsa 50 dönümlük bir yatırım daha planladıkları­nı kaydeden Tecdelioğlu, orta vadede enerji ihtiyacının yüz­de 100’ünü yenilenebilir kay­naklardan karşılamayı hedef­lediklerini aktardı.

“GES yatırımları cıvata talebini artırıyor”

Avrupa Birliği’nin 2026 iti­barıyla yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Paris İklim Anlaşması gereklilikleri­nin sanayiye yeni bir sorumlu­luk getirdiğini vurgulayan Tec­delioğlu, “Artık üretim kadar üretim biçimi de önemli. Avru­pa’ya ihracat yapan tüm sanayi­ciler gibi biz de karbon salımı­nı düşürmek, yeşil enerji kul­lanımını artırmak zorundayız. Aksi halde, karbon ayak izimi­zi azaltmadığımız her ton ürün için vergi ödememiz gerekecek. Biz bu süreci beklemeden ha­rekete geçtik. Güneş enerjisi­ne yaptığımız yatırımlar, sade­ce çevreye değil, rekabet gücü­müze de katkı sağlayacak” dedi. Sanayide GES yatırımlarının hızla arttığına işaret eden Tec­delioğlu, “Sanayiciler artık bu yatırımı bir lüks değil, zorun­luluk olarak görüyor. Bu sektö­rümüz özelinde de çok önemli çünkü güneş paneli konstrük­siyonlarında yüksek miktarda cıvata kullanılıyor. Dolayısıyla hem üretici hem tedarikçi ola­rak bu dönüşümün tam merke­zindeyiz. Türkiye’nin sanayi­de rekabet gücü artık yalnızca üretim miktarıyla değil, üreti­min sürdürülebilirliğiyle ölçü­lüyor” vurgusu yaptı.

Savunma ve uçak sanayiine yeni ürünler gelecek

Tecde Grup’un 1917 yılında Malatya’da ticari faaliyetleri­ne başladığını, 1976 yılında da Çetin Cıvata’yı kurduklarını anlatan Mustafa Tecdelioğlu, bugün biri Malatya’da olmak üzere 5 tesisle faaliyet göster­diklerini belirtti. Tecdelioğlu, bu tesislerden dördünün üre­tim yaptığını aktararak, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Birçok ana sanayinin yanın­da savunma ve uçak sanayi­ine hitap eden ürünler geliş­tirdiklerini açıklayan Tecde­lioğlu, yeni ürün anlamında yakın zamanda bir duyurula­rı olacağının sinyalini verdi. 15 ülkeye aktif olarak ihracat yaptıklarını ve bugüne kadar toplamda 42 ülkeye ürün gön­derdiklerini belirten Tecde­lioğlu, otomotivdeki güçleri nedeniyle en büyük pazarla­rının Almanya olduğunu da kaydetti.

“Dijitalleşmeyen şirketler 5 yıl içinde yok olacak”

İçinde bulunduğumuz süreçte dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Mustafa Tecdelioğlu, “Devlet yapay zeka ve dijitalleşme yatırımlarına yüzde 100 destek vermeli. Dijitalleşemeyen şirketler 5 yıl içinde yok olacak. Çünkü çalıştıracak eleman bulamayacak” dedi.

Sektörün yıllık ihracatı 200 bin ton

Bağlantı elemanları sektörünün geneline bakıldığında Türkiye’de yıllık 1 milyon tonluk bir kapasite ve 800 bin tonluk bir üretim bulunduğunu açıklayan Mustafa Tecdelioğlu, “Bu rakamlarla dünyada en büyük 7 üreticiden biriyiz. Ayrıca yaklaşık 200 bin ton ihracat gerçekleşiyor ve 800- 900 milyon dolar arası ihracat geliri yaratılıyor. Kilogram başı ihracat değerimiz 4.5 dolara yükselmiş durumda. Türkiye’nin genel ihracat ortalamasının 1.5 dolar olduğu dikkate alındığında bağlantı elemanları ülkeye ciddi anlamda katma değer yaratan bir sektör. 2000’li yılların başında yerli üretim sadece 80 bin ton, ithalat ise 60 bin ton civarındaydı. Gelinen noktada ithalat değişmezken yerli üretimin bu seviyelere yükselmesi sektörün gösterdiği ilerleme açısından son derece önemli” değerlendirmesi yaptı.

“Sanayinin performansı cıvata ile ölçülüyor”

Cıvata tüketiminin sanayideki performansı da gösterdiğini söyleyen Mustafa Tecdelioğlu, 2025 yılında otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerden talebin arttığını ancak beyaz eşya gibi sektörlerde yüzde 15- 20 arasında ciddi bir talep düşüşü yaşandığını belirtti. İnşaat sektöründe de kentsel dönüşümün etkisiyle iç pazarın nispeten daha iyi olduğunu ifade eden Tecdelioğlu, uzun onay süreçleri ve genel talep düşüşü yüzünden yüzde 50 kapasite ile çalıştıklarını söyledi.