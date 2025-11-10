Otomotiv devlerini bağladı, enerjisini GES’ten alacak
Başta Mercedes, Volkswagen, Ford, Hyundai, BMC gibi markalar olmak üzere otomotiv endüstrisinin yanı sıra birçok sektöre bağlantı elemanları tedarik eden Çetin Cıvata, Malatya’da kurduğu GES ile enerjisinin yüzde 50’sini güneşten karşılayacak. Şirket, yeni yatırımlarla 2026’da zorunlu hale gelecek SKDM’ye hazırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Türkiye bağlantı elemanları sektöründe 108 yıldır faaliyet gösteren ve bugün dördüncü kuşağın da işe dahil olduğu Çetin Cıvata, karbon nötr ve sürdürülebilirlik hazırlıklarına hız verdi. AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamına ilk giren sektörlerden çeliği hammadde olarak kullanan şirket, sürdürülebilir üretim hedefi kapsamında güneş enerjisi yatırımlarına odaklandı. Malatya Doğanşehir’de 9.5 milyon dolarlık yatırımla 140 dönümlük arazi üzerinde güneş enerjisi tarlası kuran Çetin Cıvata, 12.5 megavatlık kurulu güçle İstanbul ve Malatya’daki üretim tesislerinin enerji ihtiyacının en az yüzde 50’sini karşılayacak. 40’ın üzerinde ülkeye ürün veren Çetin Cıvata, Mercedes, Volkswagen, Ford, Hyundai, BMC, Türk Traktör, Vestel ve Arçelik gibi global markalara bağlantı elemanları tedarik ediyor. Malatya’daki fabrika için önce çatıya GES yatırımı yaptıklarını, arkasından da güneş tarlası kurduklarını söyleyen Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, “İki yıl önce Malatya’daki fabrikamızın çatısına 2.7 megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduk. Bu bizim için sadece bir başlangıçtı. Ardından Doğanşehir’de, tamamen tarım dışı, kayalık ve verimsiz bir 140 dönümlük arazide yeni bir güneş tarlası kurduk. Şu anda 11.5 milyon dolar yatırımla çatıdan elde ettiğimiz enerjiyi de eklersek toplamda 15.5 megavatlık kapasiteye ulaştık. Bu kapasite ile enerjimizin yüzde 50’sini güneşten sağlayacağız” dedi. Uygun arazi bulurlarsa 50 dönümlük bir yatırım daha planladıklarını kaydeden Tecdelioğlu, orta vadede enerji ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktardı.
“GES yatırımları cıvata talebini artırıyor”
Avrupa Birliği’nin 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Paris İklim Anlaşması gerekliliklerinin sanayiye yeni bir sorumluluk getirdiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “Artık üretim kadar üretim biçimi de önemli. Avrupa’ya ihracat yapan tüm sanayiciler gibi biz de karbon salımını düşürmek, yeşil enerji kullanımını artırmak zorundayız. Aksi halde, karbon ayak izimizi azaltmadığımız her ton ürün için vergi ödememiz gerekecek. Biz bu süreci beklemeden harekete geçtik. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımlar, sadece çevreye değil, rekabet gücümüze de katkı sağlayacak” dedi. Sanayide GES yatırımlarının hızla arttığına işaret eden Tecdelioğlu, “Sanayiciler artık bu yatırımı bir lüks değil, zorunluluk olarak görüyor. Bu sektörümüz özelinde de çok önemli çünkü güneş paneli konstrüksiyonlarında yüksek miktarda cıvata kullanılıyor. Dolayısıyla hem üretici hem tedarikçi olarak bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Türkiye’nin sanayide rekabet gücü artık yalnızca üretim miktarıyla değil, üretimin sürdürülebilirliğiyle ölçülüyor” vurgusu yaptı.
Savunma ve uçak sanayiine yeni ürünler gelecek
Tecde Grup’un 1917 yılında Malatya’da ticari faaliyetlerine başladığını, 1976 yılında da Çetin Cıvata’yı kurduklarını anlatan Mustafa Tecdelioğlu, bugün biri Malatya’da olmak üzere 5 tesisle faaliyet gösterdiklerini belirtti. Tecdelioğlu, bu tesislerden dördünün üretim yaptığını aktararak, AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Birçok ana sanayinin yanında savunma ve uçak sanayiine hitap eden ürünler geliştirdiklerini açıklayan Tecdelioğlu, yeni ürün anlamında yakın zamanda bir duyuruları olacağının sinyalini verdi. 15 ülkeye aktif olarak ihracat yaptıklarını ve bugüne kadar toplamda 42 ülkeye ürün gönderdiklerini belirten Tecdelioğlu, otomotivdeki güçleri nedeniyle en büyük pazarlarının Almanya olduğunu da kaydetti.
“Dijitalleşmeyen şirketler 5 yıl içinde yok olacak”
İçinde bulunduğumuz süreçte dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Mustafa Tecdelioğlu, “Devlet yapay zeka ve dijitalleşme yatırımlarına yüzde 100 destek vermeli. Dijitalleşemeyen şirketler 5 yıl içinde yok olacak. Çünkü çalıştıracak eleman bulamayacak” dedi.
Sektörün yıllık ihracatı 200 bin ton
Bağlantı elemanları sektörünün geneline bakıldığında Türkiye’de yıllık 1 milyon tonluk bir kapasite ve 800 bin tonluk bir üretim bulunduğunu açıklayan Mustafa Tecdelioğlu, “Bu rakamlarla dünyada en büyük 7 üreticiden biriyiz. Ayrıca yaklaşık 200 bin ton ihracat gerçekleşiyor ve 800- 900 milyon dolar arası ihracat geliri yaratılıyor. Kilogram başı ihracat değerimiz 4.5 dolara yükselmiş durumda. Türkiye’nin genel ihracat ortalamasının 1.5 dolar olduğu dikkate alındığında bağlantı elemanları ülkeye ciddi anlamda katma değer yaratan bir sektör. 2000’li yılların başında yerli üretim sadece 80 bin ton, ithalat ise 60 bin ton civarındaydı. Gelinen noktada ithalat değişmezken yerli üretimin bu seviyelere yükselmesi sektörün gösterdiği ilerleme açısından son derece önemli” değerlendirmesi yaptı.
“Sanayinin performansı cıvata ile ölçülüyor”
Cıvata tüketiminin sanayideki performansı da gösterdiğini söyleyen Mustafa Tecdelioğlu, 2025 yılında otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerden talebin arttığını ancak beyaz eşya gibi sektörlerde yüzde 15- 20 arasında ciddi bir talep düşüşü yaşandığını belirtti. İnşaat sektöründe de kentsel dönüşümün etkisiyle iç pazarın nispeten daha iyi olduğunu ifade eden Tecdelioğlu, uzun onay süreçleri ve genel talep düşüşü yüzünden yüzde 50 kapasite ile çalıştıklarını söyledi.