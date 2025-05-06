Otomotiv sektöründe kadınlara destek: Yıl sonuna kadar 500 kadına ücretsiz eğitimle iş fırsatı

İş dünyasında cinsiyet eşitliğine dair farkındalık çalışmaları her geçen gün artsa da otomotiv endüstrisinde oranlar hâlâ yeterli seviyede değil. Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre, kadınlar otomotiv endüstrisindeki işgücünün yalnızca %12,3’ünü oluşturuyor. Kadınların araç bakım hizmetlerinde aktif rol alması için harekete geçen otomotiv bakım ve koruma hizmetleri markası Bowax’ın eğitim merkezi, kadınlara özel ücretsiz eğitim programları ile sektöre yeni bir soluk getirdiğini duyurdu. Bowax Academy’nin, kadınlara sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp garantili iş fırsatları da sunacağını açıkladı.

Yılda 800’den fazla mezunla nitelikli işgücü oluşturuyor

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük otomotiv koruma eğitim merkezi konumundaki Bowax Academy’nin profesyonel eğitim modelleriyle öne çıktığını belirten Bowax Kurucusu Lokman İn, konuya dair, “Kadınların sektörde daha fazla yer alması, kaliteyi ve vizyonu ileri taşıyor. Bowax Academy, bu değişimin liderliğini üstleniyor. Kadınlar için sağladığımız ücretsiz eğitim programları, bir kampanya ya da sınırlı bir dönem uygulaması değil, akademimizin sürekliliğini gösteriyor. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projemiz her zaman devam edecek” diyerek akademileri hakkında bilgi verdi.

Buna göre yılda 800'den fazla nitelikli mezun vererek sektörün insan kaynağı ihtiyacını karşılayan öncü bir kurum haline gelen Bowax Academy, sunduğu özgün eğitim modeliyle kadınlara sadece meslek kazandırmıyor. Aynı zamanda sektöre donanımlı profesyoneller yetiştiriyor. Katılımcılar, hem teorik bilgiye hem de uygulamalı tecrübeye sahip olarak mezun oluyor. Bowax Academy, üreticiyle tüketici arasındaki kalite zincirini sağlamak için Avrupa ve Türkiye genelinde eğitim altyapısıyla fark yaratıyor. 2025 sonuna kadar en az 500 kadını sektöre kazandırmayı hedefliyor. Avrupa'da da kadın odaklı eğitim projeleri başlatarak bu vizyonu uluslararası arenaya taşımayı planlıyor.

“Franchise sistemiyle girişimcilere güçlü bir model sunuyoruz”

Bowax Academy’nin hem sektörel yenilikleri hem de toplumsal değişim projelerini birleştirerek otomotiv dünyasında gerçek bir liderlik modeli sunduğunu söyleyen Lokman İn, “2 bin 500 metrekare alanda kurulu akademimiz, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük otomotiv koruma eğitim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bowax olarak, sahip olduğumuz sistemsel altyapı sayesinde, sürdürülebilir franchise modeli geliştirdik ve girişimcileri destekleyen bir sistem sunduk. Boya koruma filmlerinde Türkiye’de ilk olan PPF Kasko Sistemi’ni yürüten markamız, uygulama hizmetleriyle de sektörde kalite standartlarını belirliyor. Denetimsiz uygulamalara karşı kalite güvencesi, franchise sistemiyle de girişimcilere güçlü bir model oluşturmakla kalmıyor, kalifiye personel yetiştirip nitelikli işgücü oluşturuyoruz” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Geleceğe yönelik vizyonumuzda, Türkiye genelinde franchise sistemimizle yaygınlaşmak ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmak stratejik bir öncelik taşıyor. Sektörümüzün dinamik yapısı içinde kadınların aktif ve etkin roller üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda özel programlar geliştiriyoruz. Aynı zamanda, sürekli ürün geliştirme ve yenilikçi dijital çözümlerle sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu dört temel strateji, 2019’dan bu yana sektördeki standartları yukarı taşımayı hedefleyen Bowax’ın sürdürülebilir büyümesini ve sektördeki öncü rolünü destekleyecek.”