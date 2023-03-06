Otomotiv ve ulaşım firmalarından yardım seferberliği

Sektör temsilcilerinden aldığı verilerle, yaşanan depremlerin ardından bölgeye otomotiv ve ulaşım firmalarından yapılan yardımları paylaşan İbrahim Aybar şunları kaydetti:

“OYDER Başkanı'nın bulunduğu gruptan aldığımız son bilgiler, depremden 107 yetkili satıcının etkilendiğini gösteriyor. Bu etkileme içerisinde altı tesisin tamamen kullanım dışı kaldığını görüyoruz. 4 binanın tamamen yıkıldığını görüyoruz. Bunların üçü Hatay'da bir Malatya'da. Artı 62 tanesi de ağır ya da orta hasarlı tesisler olarak tespit edildi.

Tabii bu sadece fiziki hasarlanma ve yaralanmalardan bahsetmiyoruz. İçinde çalışan ne yazık ki yüzlerce otomotiv sektör yetişeninin, çalışanının da bazı maalesef acı sonuçlarla aramızdan ayrıldığını, çok ciddi yaralandığını ve sakat kaldığını da maalesef duyuyoruz.”

Otomotiv ve ulaşım sektörlerindeki yardım seferberliğinin detayları, sektör temsilcileri ve firmalardan alınan verilerle şu şekilde:

OYAK GRUBU

“İskenderun Demir Çelik' başta olmak üzere OYAK grubunun bölgede önemli bir demin çelik fabrikası var, sekiz bin kişilik kadrosu var. Bu kadroları tamamen tarandığını ve onlara bir şekilde ulaşıldığını biliyoruz. AFAD'a 350 kişilik kadro ayrıldığını, 70 iş makinası tahsis edildiğini, 1.5 milyonun üzerinde tıbbi malzeme ve cihaz olaya sevk edildiğini ve 61 bin koli deprem malzemesi ulaştırıldığını biliyoruz. 9.8 milyon litre yani 10 milyon litreye yakın akaryakıt gönderildi. Biliyorsunuz Total markasının Türkiye akaryakıt dağıtımını OYAK yapıyor. Ayrıca 52 bin Milangaz tüpü oradaki bireysel ihtiyaçlar için tahsis edilmiş durumda.”

KIA (ANADOLU GRUBU)

“Anadolu Grubu’nun markası olan Kia, bölgeye birçok ev eşyası, battaniye, keza hijyen malzemesi, kışlık kıyafetler gönderdi.”

GARENTA İKİNCİ YENİ

“Garanti ikinci yeni markası özellikle insani yardım malzemeleri ile destek yapmış vaziyette.”

DOĞUŞ GRUBU

“Tüm Volkswagen markalarının distribütörü ve TÜVTÜRK’ün yönetiminde olan Doğuş Grubu, TÜVTÜRK'E ait 13 İstasyonu bölgede tamamen barınma amaçlı olarak vatandaşlarımıza tavsiye etmiş vaziyette. 1000 vatandaşımızın burada barındığını ifade ediyorlar. Ayrıca çeşitli inşaat makinelerine ve inşaat ekipmanlarını bölgeye Doğuş İnşaat olarak sevk etmiş vaziyetteler. Uzman personeliyle görev yapıyor.”

NISSAN

“Diğer bir otomotiv markası Nissan da bayilerindeki tüm 4x4 arazi araçlarını bölgeye sevk etmiş durumda. Ayrıca 2 tır battaniye, kuru gıda, bebek maması vesaire sevk etmiş vaziyette ve 1 Milyon Euro’luk bir nakdi yardımı AFAD'a ulaştırdıklarını ifade ediyorlar.”

HYUNDAI ASSAN

“Türkiye'de de üretim yapan Hundai Assan markası ise 10 Milyon liralık nakdi desteği AFAD'a sağlamış vaziyette. Onun dışında Güney Kore Hundai merkezden de 1.8 Milyon dolarlık nakdi katkıyı Türkiye'ye ulaştırmış vaziyette. Onun dışında da çeşitli malzeme yardımlarına devam ediyor.”

FORD OTOSAN

“Ford Otosan, bölgeye bir sahra hastanesi kurmuş durumda. Sahada 531 bir kişilik bir özel arama kurtarma ekibini de oraya yolladılar. Ve 117 depremzedeyi bizzat onların çıkardığını kayda geçirdiler... Onun dışında bölgedeki çeşitli ambulans, kamu ve ticari araçlar gibi bu tür otomobil ve diğer taşıtların ücretsiz bakım ve servislerini yapmak üzere mobil bakım servis istasyonları kurdular.”

MERCEDES

“Mercedes Benz markası çeşitli kışlık giysi ve battaniye yardımının yanı sıra, çekicilere özellikle tır tipi çekicilere ücretsiz yol yardımı yapmaya başladı. Castrol ve BP olarak da akaryakıtta yağ desteği devam ediyor.

Bunu yanı sıra Mercedes’in özeli bir desteği de oldu. İlk 4 günde 600 bebek ve çocuk tahliyesini gerçekleştirmiş vaziyetteler. Toplam 1500 insanın bugüne kadar tahliyesi gerçekleştiği gibi Antalya'da bu kişilerin 350 odalı bir oteli kiralayarak yerleştirildiği ifade ediliyor.”

TOFAŞ

“Tofaş ise arama kurtarma ekipleriyle destek yapıyor. Çeşitli malzeme destekleri ve bakım servis destekleri veriliyor.”

BORUSAN VE TÜRK TRAKTÖR

“Borusan iş makinaları ve jeneratörler sevk etmiş vaziyette. Türk Traktör de keza iş makineleri ve çeşitli yardımlar yapmış vaziyetteler.”

TOYOTA

“Toyota 24 Milyon Liralık bir yardım desteğini AFAD'a ulaştırdı. Ayrıca 500 konteyner koyduğunu ve yeni bir Toyota Köyü oluşturduğunu ifade ediyor.”

TÜRPAK

“Türpak bölgedeki tüm akaryakıt istasyonlarının teknolojik olarak çalışmalarını sağlayan tüm mobil servislerini deprem bölgesine sevk etti.”

CHERY

“Türkiye'ye yeni gelen ve distribütörlüğe başlayan Chery markasının acil malzeme yardım tırı gönderdiğini öğrendik. 100 bin dolar civarında bir destek oluyor bu.”

DOĞAN OTOMOTİV

“Doğan Otomotiv kendi otomobil lansman programlarını iptal ederek buradaki tüm bütçeleri deprem bölgesine bağışladı.”

ENTERPRİCE

“Bir rent a car firması olan Enterprice markası 10 adetlik karavanı oraya sevk etmiş ve bunları faaliyete geçirmiş vaziyette.”