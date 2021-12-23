Otomotiv yan sanayi kritik virajda geleceğe hazırlanıyor

Pandemide tedarik zinciri kesintileri ve talep artışının yarattığı çip kriziyle karşı karşıya kalan otomotiv sektörü, krizden çıkış yolları arıyor. İngiliz bilgi sağlayıcısı IHS Markit'in açıklamasına göre, küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünyada 7,1 milyon daha az otomobil üretilmesi bekleniyor. Goldman Sachs ise 2021'de küresel otomotiv sektörünün kârının 20 milyar dolar düşeceğini öngörüyor. Endüstri 4.0 ile hız kazanan, pandemiyle vites büyüten dijital dönüşüm, otomotiv sektörünün tüm aktörleri için yeni nesil teknolojik ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Otomotivde ana sanayinin partnerliğini üstlenen yan sanayi, dijital dönüşümü merkeze alan yeni stratejilerle rekabet gücü kazanabiliyor. Dijital dönüşümün otomotiv sektöründe yan sanayiye rekabet gücü ve verimlilik kazandırdığını belirten QMAD Genel müdürü Mehmet Bulduk, “Kritik bir virajdan geçen otomotiv sektörü, dijital dönüşüme odaklandı. Sektörde sadece otomobiller dijitalleşmiyor. Yönetim sistemlerini ve süreçlerini dijitalleştirmeyi başaran yan sanayiler, ana sanayinin fiyat, kalite ve hız beklentisini karşılayarak işlerine sürdürülebilirlik getirebiliyor. Gelişen yeni teknoloji ve trendlere ayak uydurabilmenin yolu, proje ve kalite yönetimini dijitale taşımaktan geçiyor.” dedi.

Proje yönetimine entegre çözüm

Ara sanayide tedarik aşamasından üretime ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar, ürün ve hizmetlere dair tüm süreçlerin dijitalleşmesinin proje yönetiminin en önemli operasyonlarından biri olduğunu ifade eden Bulduk, şunları kaydetti: “QMAD olarak sadece otomotiv yan sanayiye özel geliştirdiğimiz web tabanlı yazılım programlarımızla proje yönetimine entegre bir çözüm sunuyoruz. Kapsamlı ve özelleştirilebilir bir yapıya sahip programlarımızla yan sanayinin satış, proje ve üretim aşamalarının tümünü tek bir platform üzerinden yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar rekabet gücü elde ederek tercih edilir hale geliyor. Yazılımlarımızın parametrik ve kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra çoklu dil seçenekleriyle üretim faaliyetlerine esneklik getiriyoruz. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özelliklerle şekillenen yazılımımız, hatırlatma ve eskalasyon hizmetiyle de faaliyetler sırasında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor.”

"Üreticilerle aynı dili konuşan çözüm ortaklığı"

Dijitalleşmenin getirdiği güvenlik riskinin yan sanayinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önünde engel oluşturabileceğini belirten Mehmet Bulduk, “QMAD olarak uzun yıllara dayalı deneyimimizle üreticilerle aynı dili konuşan bir ekibe sahibiz. Güvenlik kaygısını ortadan kaldıran yazılım programlarımızla üreticilerle çözüm ortaklığı kuruyoruz. Sunucu bazlı çalışan yazılım programlarımıza, internetin olduğu her yerden erişilebiliyor. Böylece üreticiler tüm verilerini kontrol altında tutarken, işlerini mekân ve zamandan bağımsız bir şekilde sürdürebiliyor. ERP sistemleriyle uyumlu olarak işlerin anlık takibi yapılabiliyor.” diye konuştu.

"Bütçeye uygun kiralanabilir, taahhüt gerektirmeyen çözümler"

Geliştirdikleri yazılım programlarıyla yan sanayinin mühendislikten kontrol ve risk yönetimine, bakım ve eğitim faaliyetlerinden laboratuvar yönetimi ve raporlamaya kadar tüm iş süreçlerini dijitalleştirdiklerini kaydeden QMAD Genel Müdürü Bulduk, “PC, tablet ve telefon gibi tüm cihazlarla uyumlu yazılım programımızı kullanıcılar kiralayabiliyor. Bu sayede kullanıcıları bütçelerine uygun taahhüt gerektirmeyen çözümlerle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...