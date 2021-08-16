Otomotivde dev birleşme: 7. büyük tedarikçi doğuyor

Hilal SARI

Elektrikli araç dönüşümü pandemi ve iklim kriziyle atağa geçen küresel otomotiv tedarik sektöründe son yılların en büyük birleşmelerinden biri gerçekleşti. Fransız otomotiv parça üreticisi Faurecia, Alman otomotiv aydınlatma grubu Hella’nın çoğunluk hissesini almak için anlaştı. Hella’dan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Faurecia aile şirketi Hella’nın yüzde 60 hissesini alıyor ve kalan yüzde 40’lık hisse için ise hisse başına 60 euro’ya (70,75 dolar) bir teklif sundu. Bu teklif, Hella için başlayan kıyasıya teklif yarışı öncesi hisselere göre yüzde 33 primli.

Faurecia’dan dün yapılan açıklamada Hella’nın yüzde 100’ü için yapılan teklif kurumun toplam değerini yaklaşık 6,7 milyar Euro’ya (7,9 milyar dolar) taşıyor. Almanya’daki satın alma ve birleşme düzenlemelerine göre bir şirketin yüzde 60’ının alınması, kalan hisseler için de alım teklifi yapılmasının önünü açıyor. Faurecia CEO’su Patrick Koller anlaşmaya ilişkin açıklamasında “birleşme ile yeni şirketin sektörü dönüştüren stratejik gelişmelere tepki verebilecek en ideal konuma geleceğini” vurguladı. Yeni şirket elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlara, sürücü asistanlarına ve otonom araçlara odaklanacak.

2025’te 33 milyar Euro satış hedefi var

6,7 milyar Euro'luk satınalma sonrası yeni oluşan şirketin proforma satışları’nın 2021’de 23 milyar Euro olması bekleniyor ve şirket dünyanın en büyük yedinci otomotiv yan sanayisi şirketi olacak. Faurecia açıklamasına göre Avrupa otomotiv yan sanayi sektöründe son üç yılda gerçekleşen en büyük anlaşmanın 2022’nin başlarında tamamlanması bekleniyor.

Birleşme hem satışı, hem nakit akışını artıracak

Yeni şirketin proforma satışlarının 2025 yılı itibariyle 33 milyar euroya ulaşması hedefleniyor. Yeni şirketin satış gelirlerin 2025 yılı itibariyle yıllık 300 ila 400 milyon euro artış getirmesi, nakit akışı optimizasyonunun da 2022’den 2025’e yıllık ortalama 200 milyon Euro yükselmesi bekleniyor. Hella’nın Almanya’nın batısındaki Lippstadt kasabasında yer alan genel merkezi, Faurecia’nın Alman far üreticisine verdiği taahhütler kapsamında büyük bir kurumsal merkez olmaya devam edecek ve Hella anlaşmayı çalışanlarının çıkarlarının da düşünüldüğü bir anlaşma olarak görüyor.

Hella: Hissedarlar ve yönetimde bir koltukla gelişimi izleyeceğiz

Hella açıklamasında şirketi kuran aile hissedarlarının nakit 3,4 milyar Euro alacağını ve 600 milyon Euroya yakın Faurecia hissesi alacağını - bu hisselerin değerinin de üç aylık ortalama olan 42,06 Euro’dan hesap edileceğini duyurdu. Kurucu ailenin açıklamasında “Hella ailesi bu öncü Avrupalı şirketin gelişiminin devamını da denetlemeye hem hissedarlar hem de yönetim kurulundaki bir temsilci aracılığıyla devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Anlaşma öncesi teklifler kıyasıya yarışmıştı

Faurecia’nın teklifinin yanı sıra yine Fransa merkezli otomotiv tedarikçisi Cie Plastic Omnium ve Alman Mahle de şirkete teklifle giden kuruluşlardı ancak Faurecia bu teklif savaşının galibi olarak çıktı ve anlaşmayı yapan şirket oldu. Alman fren üreticisi Knorr-Bremse de teklif yarışından geçtiğimiz ay çekilmişti. Cie Plastik ve Mahle’nin tekliflerinin hisse başına 60 dolar olduğu ve Faurecia’nın teklifinin altında kaldığı belirtiliyor. Reuters kaynaklarına göre Faurecia’dan önce yatırım bankası Rotschild de Hella’nın farklı teklifler almasına yardımcı olmuş, danışmanlık şirketi Bain de anlaşma konusunda şirketle görüşmeler yapmıştı.

Otoda dönüşüm ‘süper tedarikçiler’ doğuruyor

Pandemi ve iklim krizinin ağır ekonomik sonuçlarının 2020 ve 2021 yıllarında giderek hızlandırdığı ‘yeşil dönüşüm’ otomotiv sektöründe de büyük yatırımlar gerektiren elektrikli araçlara geçişi çok hızlandırdı. Özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere gibi Türkiye’nin otomotiv ihracat pazarlarında hükümetlerin teşvik ve destekleriyle hızına hız katan bu dönüşümün gelecek beş yılda tedarikçi tarafında ciddi bir konsolidasyona neden olmasının beklendiği Nisan 2021’de DÜNYA Gazetesi tarafından gündeme getirilmişti. Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği CLEPA ve McKinsey’in altı ayda bir gerçekleştirdiği “Otomotiv Tedarikçileri Nabız Kontrol Anketi”nde katılımcıların yüzde 68’i gelecek beş yıl içinde sektörde bir konsolidasyon yaşanacağını, bazı kritik bileşenlerde pazarın yüzde 30’u veya fazlasına hakim “süper tedarikçiler” ortaya çıkacağını öngörmüştü.

Faurecia AB’nin hidrojen dönüşümünün bir parçası

Tedarikçilerdeki bu konsolidasyonun en önemli itici gücü Avrupa Birliği’nde ve tüm dünyada yaşanan yeşil dönüşüm. AB, özellikle Çin’e karşı rekabetini güçlendirmek için bu alanda atağa geçmiş durumda. Faurecia da AB’nin hidrojenli araç projelerinin önemli bir tedarikçisi. Faurecia ve lastik üreticisi Michelin’in kurmuş olduğu joint venture Symbio, hali hazırda Fransız Renault’nun hidrojen yakıtlı van’larına ekipman sağlıyor. Hidrojenli araçlara sektörde şüpheyle yaklaşılsa da, yeni otomotiv devi Stellantis de hidrojen yakıt hücreli kamyon filoları üretmeye hazırlanan şirketlerden. Alman Volkswagen ise hidrojen planlarını rafa kaldırdığını duyurmuştu. Öte yandan Fiat Chrysler ve PSA’nın birleşmesinden oluşan devin CEO’su Carlos Tavares de FT’ye yaptığı bir açıklamada “hidrojen yakıtlı araçlar konusunda bastıran şirketlerin çoğu elektrikli araç konusunda geç kalanlar” ifadelerini kullanmıştı.