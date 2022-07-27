Otomotivde üretime mola

Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Ford Otomotiv 4 fabrika için tarihleri belirledi

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos

Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos

Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos

Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos