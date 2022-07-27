Otoplus, Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın aldı

Letgo’nun ikinci el araba alım satımındaki iş modeli otoplus, ikinci el araç sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdi. otoplus, Türkiye’de 72 şehir ve 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.

Pilot Garage ile bir buçuk yıl önce iş birliği yaparak hizmet ağını 26 şehirde 63 noktaya çıkaran otoplus, bu ortaklık ile ikinci el araç sektörünün kurumsallaşması yönünde önemli bir adım attı. İş birliklerini derinleştirerek yatırıma dönüştüren otoplus ve Pilot Garage, dijital ve fizikseldeki deneyimlerini entegre ederek müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araç alım-satım ve ekspertiz imkânı sunacak.

Her geçen gün genişleyen bayi ağıyla günde ortalama 3 bin, ayda 90 bin aracın ekspertiz işlemini gerçekleştiren Pilot Garage, TSE standartlarında kurumsal ekspertiz hizmeti veriyor.

“Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli”

Yatırım ilişkin bilgi veren letgo CEO’su Johan Nel, bu yatırımın Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejilerinde önemli bir adımı temsil teşkil ettiğini söyledi.

Pilot Garage ile Türkiye genelinde başlattıkları iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürdüklerini kaydeden Nel, “Bu birliktelikten aldığımız güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz. Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini vurguladı.

Pilot Garage olarak kuruldukları 2011’den bu yana 10 milyondan fazla aracın ekspertiz işlemini yaptıklarına dikkat çeken Emre, “Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur.” dedi.