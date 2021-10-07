Otopratik noktalarındaki Eşarj istasyonu sayısı 17’ye çıkarılacak

Enerjisa Enerji ve Brisa yaptıkları işbirliği kapsamında Eşarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Enerjisa Enerji’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ve Türkiye genelinde 251 lokasyonda 468 soketli araç şarj istasyonu ağına sahip Eşarj ile Brisa arasında, 2019’da anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Brisa, hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik mağazalarında elektrikli araç şarj istasyonları açmaya başladı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon ve Adana illerindeki Brisa Otopratik mağazalarında toplam 8 adet istasyon hizmet vermeye başladı. Brisa ve Eşarj, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan bu istasyonların sayısını gerçekleştirilen yeni anlaşma ile yıl sonuna kadar 17 hızlı istasyona çıkarmayı hedefliyor.

Soket sayısı 50’ye çıkarılacak

Türkiye’deki hibrit ve elektrikli araç sayısının son dönemdeki yükselişi sonrasında taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşma dahilinde, hizmet verilen lokasyon sayısının ilerleyen günlerde Mersin, Ankara, Amasya ve Diyarbakır illerindeki Otopratik noktalarının da eklenmesi ile 17 adete, varolan soket sayısının yaklaşık 50 adede çıkarılması planlanıyor.

Küresel enerji trendlerini ve Türkiye dinamiklerini yakından takip eden Enerjisa Enerji, bu trendlerin merkezinde yer alan e-mobilitenin, karbon salınımının azaltılması ve tüm dünyada benimsenen 2030 ve 2050 yıllarındaki hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşıması bilinciyle hareket ediyor. Bu anlamda sürdürülebilirliği odak noktası haline getirerek enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda doğa dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çalışmalar yürüten Eşarj, Türkiye’de Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası’na (IREC) sahip.

150 bin kez şarjlanma sayısına ulaştı

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, artan elektrikli araç sayısının bu anlamdaki hizmet ağının da artışına sebep olduğunu belirtti.

Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın gündeminde yer alan sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularının iş alanları açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Pınar, “Daha önce de belirttiğimiz üzere, 2030 yılına kadar karbon salımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimize özellikle geliştirdiğimiz iş birliklerinin sağladığı katkı ile adım adım ilerliyoruz. Brisa ile bu alanda gerçekleştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz iş birliğimiz bu anlamdaki kırılım noktalarından biri. Hatta, bizce çarpan etkisine sahip. Pandeminin etkilerinin oldukça sert şekilde hissedildiği 2021 yılında, 150 bin kez şarjlanma sayısına ulaşan ilk şarj istasyonu şirketi olarak, gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile bu sayının katlanarak artmasını hedefliyoruz. Elektrikli araç piyasasının hareketlenmesi ve yollardaki elektrik araç sayısının günden güne artmasına paralel olarak bu alandaki yatırım ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Kesintisiz bir yolculuk için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz”

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü ise, “Türkiye lastik sektörü lideri olarak, değişen tüketici alışkanlıkları ve mobilite alanındaki yeni ihtiyaçlarla birlikte bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapsamda sektörümüzde mobilite dönüşümünde öncü olma hedefimizle, Eşarj ile elektrikli araçlar için şarj çözümü sunmak üzere güçlerimizi birleştirdik. Kapsamlı bir saha araştırması ve altyapı çalışmasının ardından, müşterilerimizin her türlü servis ve bakım ihtiyacını tek noktadan karşıladığımız Otopratik mağazalarımızda Eşarj hizmetimizi de yaygınlaştırmaya başladık. Özellikle yüksek teknolojili ve hızlı şarj etme kapasitesine sahip istasyonlarla, elektrikli araç tercih eden kullanıcılara yüksek kalitede hizmet sunuyoruz. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ulaşılabilir kılmaya, çeşitlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.