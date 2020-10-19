Otovınn, KT Portföy Teknogirişim'den 5 milyon TL yatırım aldı

19 Ekim 2020

Otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, vale gibi satış sonrası hizmetleri tek çatı altında toplayan Otovınn, 81 ilde faaliyet gösteriyor.

Saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştiren Otovınn, KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nundan (GSYF) yatırım aldı. Toplam 5 milyon TL yatırım alan Otovınn, yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısı ile dijitalizasyon sürecini geliştirerek yurtdışına açılmayı hedefliyor.

“Otovınn teknoloji şirketi olarak hizmet verecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, “KT Portföy Teknogirişim GSYF olarak yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarımızın dâhil olduğu bir süreçle 5 milyon TL’lik bir yatırım turunu başarıyla tamamladık. Otovınn aldığı bu yatırımla mevcut hizmet noktalarını ve müşteri portföyünü artıracak ve sahip olduğu yazılım altyapısını güçlendirerek, bireysel ve kurumsal müşterilerine satış sonrası araç bakım hizmetleri sunan bir teknoloji şirketi olarak hizmet edecek. Otovınn’ın ülkemizden başlayarak bu başarıyı aşama aşama bölgesel ve global pazarlara taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

“Deneyimlerimizi yurtdışına taşıyacağız”

Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bakırtaş ise “Anlaşmalı olduğu hizmet noktalarıyla tüm Türkiye’de hizmet veren Otovınn, otomotiv sektöründe kullanıcılara akıllı yönetim sistemi hizmetleri vermeyi hedefleyen, otomobil satış sonrası hizmetlerinde saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek kalitede kullanıcı deneyimi sağlayan bir platform. Hedefimiz, Türkiye çapında kayıtlı 17 milyon otomobil ve benzeri aracın kurumsal ve bireysel kullanıcılarına hizmet vermek. KT Portföy öncülüğündeki yatırım turuyla Türkiye’deki hizmet çeşitliliği ve yaygınlığımızı artırırken deneyimlerimizi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz.” diye konuştu.