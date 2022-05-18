Otto Holding, Böcek Yapım’ın yüzde 51 hissesini satın aldı

Teknolojiden medyaya farklı alanlarda geleceğin iş modellerine yatırım hedefleyen Otto Holding, film ve prodüksiyon alanındaki ilk yatırımını Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden Böcek Yapım’a yapıyor. Otto Holding, 1998 yılından bu yana çoğu gişe rekortmeni önemli yapımlarda imzası bulunan Böcek Yapım’ın yüzde 51 hissesini alarak hakim hissedarı oldu.

Başta medya, eğlence ve teknoloji olmak üzere farklı alanlarda büyümeyi hedefleyen Otto Holding, bu amaçla gerçekleştirdiği yatırımlara devam ediyor. Nisan ayında pazar alışverişini dijital ortama taşıyan Pazardan uygulamasına yatırım yapan holding, odağındaki yatırım alanlarından film ve prodüksiyon sektörüne ilk yatırımı Böcek Yapım’a gerçekleştirdi.

Otto Holding bu yatırımla “Vizontele”, “Kelebeğin Rüyası”, “Gora”, “Yahşi Batı”, “Pek Yakında”, “Aşk Tesadüfleri Sever” gibi sinema izleyicisinde iz bırakmış çok sayıda prodüksiyona imza atan Böcek Yapım’ın yüzde 51 hissesine sahip oldu.

“Yüksek potansiyeli olan yapımları desteklemeyi amaçlıyoruz”

Eğlence alanında özellikle sinema ve dizi sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirten Otto Holding Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dinçer, “Türk dizileri son altı yıldır yurt dışına satış ve ihracat konusunda büyük bir başarı yakaladı. Biz de Otto Holding olarak bu yakalanan başarının daha kurumsal bir yaklaşımla kalıcı olmasını destekleyecek yeni stratejiler geliştiriyoruz. Hedefimiz eğlence sektörünü yurt dışına açarak nitelikli yatırımcıları sektörle buluşturmak. Sektörde film dizi gibi alanlarda yatırımlar artıyor farklı alternatiflere ihtiyaç var. Otto Holding olarak finansman modelleri konusunda alternatif çözümler sunacağız. Sermaye piyasası enstrümanlarını da kullanarak çeşitli fon ve kaynaklar oluşturup, yüksek potansiyeli olan yapımları desteklemeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

500 milyon dolarlık ihracata koşan Türkiye dizi ve film sektörünün önündeki en önemli sorun finansmana erişim ve yetişmiş insan kaynağını elinde tutarak sürdürebilir bir iş modeli oluşturmak olduğunu söyleyen Dinçer, holding olarak geliştirdikleri yeni bütünleşmiş iş modeliyle bu soruna çözüm getirecekleri inancıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Bu bütünleşmiş iş modelinin önemli bir ayağının dizi ve filmlerin içine ürün yerleştirmesi ile senaryo entegrasyonları sayesinde yeni gelir kaynaklarının yaratılması olacağını belirten Dinçer, “Böcek Yapım yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de çok ses getiren önemli yapımları üreten tecrübeli bir prodüksiyon şirketi. Yerleşmiş bir kültürü ve çok yetenekli, yaratıcı insanlardan oluşan bir kadrosu var. Bu ortaklıkla birlikte, önümüzdeki dönemde yine çok ses getiren daha fazla nitelikli proje üretmeyi ve ortaya çıkan yapımları dünya sahnesinde daha güçlü şekilde konumlandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Güçlü bir ortaklığa sıcak bakıyorduk”

Böcek Yapım’ın kurucusu Ömer Faruk Sorak ise, şunları kaydetti: “1998’de reklam, sinema filmi, TV dizileri, TV programları, video klipler, tanıtım filmleri ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek misyonu ile yola çıktık. Son 25 senede birçok başarılı film, dizi ve reklam filmine imza attık. 25’inci yaşımızda artık büyüyen ve dijitalleşen dünyada daha yenilikçi işleri hayata geçirmek ve profesyonel bir yaklaşımla kendimizi sektörün ve uluslararası yapımcılığın rekabetçi koşullarına hazırlamak için gerekli olan güçlü bir ortaklığa sıcak bakıyorduk. Bu konuda bakış açımız bize sadece finansman getirecek bir yapıdan ziyade bizim için ‘akıllı ortaklık’ olabilecek nitelikli yatırımcıları değerlendirdiğimiz bir dönemden geçtik. Yaptığımız birçok görüşme sonrasında bizim için hem vizyon olarak hem de gelecekte büyüme stratejimize gerek yatırımcılarının film ve dizi endüstrisinin geleceğe yönelik vizyonu gerekse yönetim kadrosunun sektör tecrübelerinin bizi hedeflediğimiz uluslararası rekabete hazırlayacak en uygun yapı olduğunu düşündüğümüz Otto Holding çatısı altında olgunluk dönemi diye değerlendirdiğimiz gelecek 25 yılımızı devam ettirme kararını aldık.”