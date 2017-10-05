ÖTV'siz alışverişte 'son dakika' alım

05 Ekim 2017

ÖTV'siz satış uygulamasının son günlerindeki alımlar GittiGidiyor'da gerçekleşen günlük ortalama beyaz eşya satış hacmini, 30 Eylül'de iki katına çıkardı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV'siz satışlar 30 Eylül'de sona ererken, uygulamanın son günlerinde alışveriş hız kazandı. Uygulamanın son dört gününe denk gelen 27-30 Eylül'de GittiGidiyor'da yapılan beyaz eşya satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 184'e varan oranda arttı. GittiGidiyor'da gerçekleşen ortalama beyaz eşya satış hacmi de 30 Eylül’de iki katına çıktı.

En çok ankastre set satıldı

E-ticaret platformu GittiGidiyor'dan yapılan alışverişlere göre, uygulamanın son dört gününde adet bazında satışı en çok artan ürün yüzde 184 ile ankastre set oldu.

Ankastre setini yüzde 174 ile bulaşık makinesi, yüzde 123 ile buzdolabı takip etti. Aynı dönemde klima satışları adet bazında yüzde 86 artarken, çamaşır makinesi yüzde 72, ütü yüzde 49 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, GittiGidiyor'da 30 Eylül'de beyaz eşya kategorisinde yapılan adet bazındaki satışın ciddi bir yükselişe sahne olduğunu belirterek, "30 Eylül'de, beyaz eşya kategorisinde şubat ayından beri yaptığımız günlük ortalama satış hacmi tam iki katına çıktı. Türkiye'de 'son dakikacı' olarak tarif ettiğimiz tüketici davranışı çok yaygın. Biz de bunu bildiğimiz için hazırlığımızı ona göre yaptık ve satışlarda ciddi bir ivme olmasına rağmen talebe cevap verebildik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA