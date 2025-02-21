Outbrain'in 900 milyon dolarlık Teads satın alım işlemi tamamlandı

Outbrain Inc., Teads'i satın alarak reklamcılık sektörüne yeni bir soluk getirmek için önemli bir imza atmış oldu.

Teads adı altında hizmet verecek yeni reklam platformunun toplam satış işlem değeri yaklaşık 900 milyon dolar olarak açıklandı. Reklamverenler ve yayıncılar için reklam sektörünü çok daha verimli hale getireceği düşünülen satış işleminde Outbrain, Teads’i 625 milyon dolar nakit ve 43,75 milyon hisse karşılığında satın aldı.

"Tüm paydaşlar için daha güçlü bir ekosistem"

Dünya çapında 10 binden fazla yayıncı ve 20 binden fazla reklamverenle çalışacak yeni Teads ile ilgili görüş bildiren Outbrain CEO’su David Kostman, “Bu birleşme, reklamcılık sektöründe büyük bir adım. Tüm ekranlarda markalaşmadan satın almaya kadar sonuç odaklı bir platform sunuyoruz” dedi.

Şirketin Eş Başkanı Jeremy Arditi ise satın almaya yönelik görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Açık internetin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek bir çözüm yaratıyoruz. Tüm paydaşlar için daha güçlü bir ekosistem hedefliyoruz.”