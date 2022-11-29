İstanbul, Şikago, Münih, Cenova ve Taşkent'teki ofisleri ile temalı eğlence sektöründe dünya çapında başarılara imza atan Outdoor Factory, global arenada büyümeye devam ediyor.

Disney Company, Universal Parks and Resorts, Jurassic World gibi seçkin eğlence markalarına kreatif stüdyo alanında hizmet veren L3DFX’e ortak olan Outdoor Factory, Katar Dünya Kupası’nı da ıskalamadı. Şirket, Katar’ın en büyük kapalı tema parkı özelliğine sahip olan Doha Quest’e 35 kişilik teknik ekiple 2 ay üretim ve 3 ay uygulama süreci şeklinde katkı sundu.

Yine Katar’da kendine özgü yedi sahil alanı ile Lusail şehrinin önemli çekim merkezine dönüşen 1,3 milyon metrekarelik Qetaifan Island North’un inşasına Outdoor Factory 2021 yılında dahil oldu. Pandemi süresince aralık vermeden çalışan şirket, adanın son teknoloji Su Parkı'nı tasarladı ve 2 yıl boyunca üretim ve uygulamalarını sürdürdü. Bu projede 6 kontratlı üretici arasında yer alan Outdoor Factory, üretim alanında çalışan tek Türk firması oldu. Macera dünyası Qetaifan projesinde Outdoor Factory; sahada çalışan 8 mühendis ve 130 işçi 6 aylık imalat 8 aylık saha uygulaması gerçekleştirdi.

Tasarım ve uygulama alanında anahtar teslim çözümler sunan Outdoor Factory, son teknoloji eğlence alanlarını Katar’ın 2030 vizyonu çerçevesinde hazırlanmasında katkılar sundu. Bu kapsamda 2 tema parkın özellikleri ve Outdoor Factory’nin çalışmaları şöyle:

Doha Quest

Msheireb'de yer alan Doha Oasis, başkentin gelecek vaat eden eğlence merkezi konumunda. Doha Quest, 32.000 metrekarelik kapalı park alanı, otel, avm ve rezidanslardan oluşan devasa bir yapıya sahip. Tema park içerisinde her yaştan izleyici kitlesi için uyarlanmış heyecana dayalı, aile odaklı ve çocuk odaklı deneyimlerin bir karışımını içeren 30'dan fazla oyuncak ve eğlenceden oluşuyor. Dünyanın en uzun kapalı mekan lunapark treni olarak taçlandırılan EpiQ Coaster ve dünyanın en yüksek kapalı kule sürüşü olan Magma Blast bu alanda bulunuyor. Outdoor Factory, Doha Quest kapsamındaki parkta dekoratif temalı üretimler yaptı. Üretimleri 35 kişilik teknik ekip 2 aylık üretim ve 3 aylık uygulama süreci ile gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak polyester, akrilik sanatsal boya kullanılırken; birinci sınıf yanmaz üretim ve mühendislik çözümleri ile proje tamamlandı.

Qetaifan Island North (Meryal)

Qetaifan Projects’in Katar’ın Ulusal Vizyonu kapsamında devreye aldığı Kuzey Qetaifan Adası, 1,3 milyon metrekarelik alana sahip ve kendine özgü yedi sahil alanından oluşuyor. Lusail şehrinin çekim merkezine dönüşen projeye 2019’da başlandı. Outdoor Factory 2021 yılında dahil oldu. Pandemi süresince aralık vermeden çalışan şirket, son teknoloji Su Parkı'nda heyecan ve macera dolu bir dünya tasarladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca üretim ve uygulamalara devam eden Outdoor Factory, projede 6 kontratlı üretici arasında yer alan ve üretim alanında çalışan tek Türk firması oldu.