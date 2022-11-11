Outdoor Factory ve L3DFX ortaklığını duyurdu

Temalı eğlence sektöründe faaliyet gösteren Outdoor Factory, merkezi Amerika’da bulunan L3DFX kreatif stüdyosu ile ortaklığını duyurdu.

Outdoor Factory ve L3DFX ortaklığı, iki markanın temalı eğlence parkları, turistik alanlar, müzeler, su parkları, oteller, havaalanları, spor kulüpleri, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi kamusal alanlardan oluşan global müşteri kitlesine sektörün anahtar teslim çözümlerini sunacak.

İş birliğine ilişkin Outdoor Factory ve L3DFX Ortağı Barbara Tunca, "2023'ün ilk çeyreğinde beşten fazla proje tasarlayacağız. Yine yıl içinde dört yeni müzeyi hayata geçireceğiz. Outdoor Factory'nin 200 kişilik ve L3DFX'in 45 kişilik uluslararası ekipleri, birbirlerini tamamlayıcı ve mükemmeliyetçi iş disiplinleri ile birlikte büyümeye devam edecek" dedi.

L3DFX Başkanı Paul Ciesiun de "İki marka arasındaki sinerji, ilham veren olağanüstü müşteri deneyimleri yaratma yolunda global yeteneklerimizi geliştirecek. Temalı eğlence sektörünün lider markaları olarak Outdoor Factory ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

L3DFX & Outdoor Factory Satış ve İş Geliştirme Şefi Emily Popovich ise "Hizmetlerimizi ve tekliflerimizi dünya çapında genişletirken, Kuzey Amerika'daki müşterilerimize beklentilerinin ötesinde hizmet vermek için L3DFX ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bizim için gökyüzü gerçekten sınır ve daha yeni başlıyoruz" şeklinde konuştu.