Ovinot, teknopark onayı aldı

14 Eylül 2020

Serbest meslek mensuplarının kolayca e-makbuz düzenlemesi ve online tahsil etmesini sağlayan web tabanlı, mobil uyumlu Ovinot uygulamasının geliştirilmesi için hazırlanan Ar-Ge projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’tan onay aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Ovinot, YTÜ Teknopark'taki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla serbest meslek mensuplarının e-SMM ve online tahsilat süreçlerini yasal düzenlemelere uyumlu şekilde kullanıcı dostu bir ekranda yürütmesini sağlayacak.

Ovinot müşterileri e-SMM’nin yanı sıra e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv Fatura, e-MM gibi e-dönüşüm hizmetleriyle e-belgelerini oluşturma, gönderme, saklama, takip etme işlemlerini de yakın zamanda kolaylıkla yapabilecek.

Ovinot, e-belge oluşturma ve takip sürecinin devamı olarak ayrıca banka ve kredi kartı ile online tahsil etme, gelir gider, müşteri hesapları, alacak takibi gibi farklı işlemleri tek bir uygulama içinden cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla izleme ve gerçekleştirme olanağı sunuyor.

"Ar-Ge ve kullanıcı deneyim tasarımına dayalı uygulama"

Açıkılamada görüşlerine yer verilen Ovinot CEO’su Yüksel Samast, teknopark içerisinde yer alabilmek için sunulan Ar-Ge projelerinin, alan uzmanı akademisyen hakem tarafından bilimsel, teknoloji ve ticarileşme boyutlarıyla incelenerek onaylanmasının ardından idari kabulün gerçekleştiğini söyledi.

Ovinot'un uzman bir ekiple uzun zamandır kullanıcı ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik araştırma, pazar analizleri, çok yönlü değerlendirmelere dayalı, büyük emekle planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmekte olan yeni nesil bir uygulama olduğunu belirten Samast, fikir aşamasından itibaren kullanıcı deneyimini merkeze aldıklarına dikkat çekti.

Samast, "Uygulamanın eğitim gerektirmeden kolay kullanılabilmesine, kullanıcıların günlük e-belge düzenleme ve para tahsilatı ile iş akışındaki sorunlarına ve ihtiyaçlarına kalıcı çözüm getirmesine, özellikle mobil kullanımda eşsiz kullanıcı deneyimiyle farklılaşmasına önem verdik. Uygulama yazılımının mikroservis mimarisinde yeni nesil teknolojilerle geliştirilmesi için sunduğumuz Ar-Ge projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’tan kabul almamız, Ovinot olarak bizi sevindiren önemli bir gelişme oldu.” dedi.