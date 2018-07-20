OVT XPlus’la üreticiler daha verimli hale gelecek

Barış SEDEF

OVT XPlus kartlarının verimlilik analizi açısından makinelerin kumanda merkezine takıldığını anlatan Özer, “Böylece, 80 yaşındaki bir makineden dahi veri toplamak mümkün hale geliyor. Makineyi kumanda eden bir PC veya farklı bir değişkene ihtiyaç duymuyorsunuz” dedi.

Kurumsal kaynak ve planlama anlamına gelen ERP sektöründe 2000’li yıllardan itibaren ciddi bir atılım yapıldığını anlatan XPlus Group Türkiye Genel Müdürü Sedanur Özer, bu alanda birçok firmaya ERP alanında çözümler ürettiklerini söyledi. Bu süreçte destek verdikleri firmalarda personel bazlı veri toplamaların firmaların planlama süreçlerine olumsuz bir etki yaptığını gördüklerini anlatan Özer, “Pazarda bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gördük ve 2010 yılında elektronik kart tasarımına yöneldik. OVT XPlus dediğimiz elektronik kart tasarımı da böylece ortaya çıktı” diye konuştu.

Geliştirdikleri OVT XPlus’un hammaddenin girişinden çıkışına kadar bütün süreçleri denetlediğini anlatan Özer, “Örneğin bir çorap makinesine iplik bağlıyorsunuz ve çorap elde ediyorsunuz. Bu ipliği A firmasından aldığınız bir iplik olarak düşünelim. A firmasından aldığınız iplik 100 defa makinenizin duruşuna neden oldu. Siz daha sonra B firmasından başka bir iplik aldınız ve bunu makinenize bağladınız. Bu iplik ise makinede 10 kere duruşa neden oldu. Yani birbirinden farklı iki hammaddeden hangisinin üretime daha fazla katkı sağladığına ilişkin bilgileri almış oldunuz” dedi.

Türkiye pazarında birçok işletme sahibinin verimsiz çalıştığının farkında olmadığına değinen Özer, “Bir işletmede 10 makinelik bir yerde makine başı veriminizi yüzde 10 dahi iyileştirmeniz size hem maliyet hem de yatırım olarak kayda değer avantaj sağlayacak. Kapasiteniz ne kadar fazlaysa verim ve tasarrufunuzda miktar bazında aynı oranda artacak” şeklinde konuştu.

OVT XPlus, SCADA ve ERP desteklerinin yanı sıra 3D yazıcılar konusunda da faaliyet gösterdiklerini anlatan Özer, şunları kaydetti: “3D yazıcılarda ürünün imalatında kullanılan ABS ’nin katma değerini artırdık. Bu yeni geliştirdiğimiz ürün piyasada Power ABS ++ şeklinde anılıyor. 3D Yazıcı kullananlar çok iyi bilir; baskı yapılan cam tabana filament yapışsın diye yapıştırıcı sürülür. Baskı sonrası da ürün kazınarak çıkarılır. Bu işlem kullanıcıya oldukça sıkıntı yaratıyor. Oysa Power ABS ++ yapıştırıcı gerekmeden cam yüzeye kolayca yapışır ve baskı sonrası bir müddet soğuduktan sonra cam yüzeyden kolayca çıkarabilirsiniz. Bu şekilde tasarıma da zarar vermezsiniz. Böylece ortaya çıkan sorunların da önüne geçiyor olursunuz.”

Geliştirdikleri Power ABS++’yi Türkiye’de ürettiklerine dikkat çeken Özer, ürünün piyasada üreticiler tarafından kullanılmaya başlandığını sözlerine ekledi.