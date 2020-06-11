Oxford’dan Airbus'a dünyaya kazan satıyor

11 Haziran 2020

DUNYA EXECUTIVE

TR MONITOR

Erensan CEO’su Ali Eren, şirketin dünyaca bilinen kalitesine rağmen, bürokratik engellerin Türkiye’deki ihalelerde şansını azalttığını söyledi. Türkiye’nin en büyük basınçlı kazan ve tank üreticisi Erensan’ın ürünleri, dünya çapında Cambridge ve Oxford üniversiteleriyle, Emirates Stadyumu ve İspanya’daki Airbus fabrikası gibi tesislerde kullanılıyor.

DÜNYA Executive - TR Monitor’e konuşan Ali Eren, konuyu en az dört bakanla görüştüğünü ve devlet ihalelerinde yerel olarak üretilmiş endüstriyel kazanların tercih edilmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtti. Eren, “Ancak bürokrasi yabancı rakipleri seçti. Yeni Merkez Bankası binası, İstanbul’daki Adalet Sarayı, İstanbul ve Sinop illerindeki hapishaneler ve Rize’deki bir üniversite aynı kaliteye çok daha fazlasını ödeyerek yabancı rakipleri tercih etti. Yerel şirketler kayırılsın demiyoruz ama rekabet şartları eşit olsun” diye konuştu. Eren, rekabetin kalitede değil fiyatta olduğunu, çünkü sektörün doğası gereği en yüksek standartlara sahip olmayan şirketlerin varlık gösteremediğini söyledi.

‘İflasları ihracat önledi’

Eren’in verdiği bilgilere göre, yerel üreticiler halihazırda yüzde 70’lik bir payla iç pazarı kontrol ederken, Erensan ise üretiminin yüzde 60-65’ini 70’in üzerinde ülkeye ihraç ediyor. COVID-19 salgınıyla iç pazarın çöktüğüne dikkat çeken Eren, “İhracat kaybı telafi etmeseydi şirketler iflas edecekti. Yerel pazar nisan sonunda bireysel konut kombi segmenti de dahil olmak üzere yüzde 70 oranında küçüldü ve düşüş eğiliminin mayıs sonuçlarına da yansıması bekleniyor. Uzmanların korktuğu gibi ikinci virüs dalgası gelirse pazar daha da kötüleşebilir” diye konuştu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Erensan’ın siparişleri üretimin temmuz ortasına kadar tam kapasite devam etmesine olanak sağlıyor. Eren, şirket olarak yurtdışı siparişlerin de yardımıyla yılın başından bu yana yüzde 80 kapasite kullanım oranını koruduklarını belirtirken, şirket 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüme kaydetti.

Sektörün doğasına bağlı olarak COVID-19’un etkisinin gecikmeli olarak sektöre yansıyacağına dikkat çeken Eren, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın, kurtarma senaryosunda kritik olacak turizmde başlaması gerektiğini belirtti.

Üretim kapasitesini de katladı



Kökleri 1966’ya dayanan ve kazan endüstrisindeki en eski şirketlerden biri olan Erensan, 1970’te aile şirketi olarak kuruldu. 2011’de azınlık hissesini, 2016’daysa çoğunluk hissesini Fransa merkezli Atlantik Grubu’na satan şirket, yeni yatırımcı ile üretim kapasitesini iki katına çıkardı.



Merkezi İstanbul’da bulunan Erensan’ın Yozgat’ta 10 bin metrekaresi kapalı toplam 50 bin metrekarelik üretim tesisiyle endüstriyel şirketlere ve alıcılara hizmet veren bir ısıtma laboratuvarı bulunuyor. Büyük konutlar, ticari tesisler ve endüstriyel kompleksler için sıcak su, kızgın su, buhar, kızgın yağ ve atık ısı kazanları, buhar jeneratörleri, ısı eşanjörleri, ekonomizörler, gazlar ve basınçlı kaplar üreten Erensan, Atlantik Grubu’na ait 39 şirketten biri. Atlantik Grubu’nun ise 2 milyar Euro civarında cirosu bulunuyor.