OYAK 18 yıl sonra akaryakıt sektörüne geri dönüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, OYAK'ın satın alacağı iki şirketin 2019 sonu itibarıyla sektör satışlarındaki payı yüzde 5,8 ve toplam satış miktarı da 1 milyon 749 bin 705 ton oldu.

OYAK'ın geçen yılın sonunda Güzel Enerji ve M Oil'i satın almak üzere Demirören Holding ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında taraflar şirketlerin satışı konusunda anlaştı. OYAK, söz konusu şirketleri devralmak üzere Rekabet Kuruluna başvuru yaptı.

Akaryakıt sektöründe 1990'da Elf markasıyla faaliyet gösteren SELYAK'a ortak olarak giren OYAK'ın buradaki payı yüzde 32 seviyesindeyken, Fransız Elf şirketinin payı yüzde 68 seviyesinde bulunuyordu. Şirketlerin ortaklığı Elf'in TOTAL ile birleşmesine kadar 12 yıl devam etti. Bu birleşme ile OYAK, 2002'de akaryakıt sektöründen çekildi.

OYAK, Demirören Holding'den Güzel Enerji ve M Oil'i satın almasıyla 18 yıl aradan sonra akaryakıt sektörüne geri dönmüş olacak.

OYAK'ın enerji sektöründe faaliyet gösterdiği Erdemir Enerji, OYAK Enerji, Ayas Enerji ve İSKEN şirketlerine, Güzel Enerji ve M Oil de eklenecek.

Toplam istasyon sayısı 900'ü buluyor

Güzel Enerji 2019'da toplam 1 milyon 366 bin ton akaryakıt satışıyla yüzde 4,57 pazar payına sahip oldu. Şirket, Petrol Ofisi, OPET, Shell&Turcas ve BP'den sonra akaryakıt sektöründe en büyük paya sahip beşinci sırada yer aldı.

M Oil'in satışları ise geçen yıl 383 bin 705 ton ile toplam satışların yüzde 1,3'ünü oluşturdu. Böylece, OYAK bünyesinde faaliyet gösterecek iki şirketin toplam pazar payı yüzde 5,8 seviyesinde olacak.

OYAK, söz konusu satın alma işlemiyle akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren en büyük beşinci firma konumuna gelecek.

Her iki şirketin toplam istasyon sayısı ise 900'ü bulacak.

En büyük satın alma işlemlerinden biri olacak

Ekonominin dengelenme sürecine girdiği 2020 yılında önemli satın almalardan biri olarak görülen işlemin değerinin 450 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Bu gelişme, Vitol'un OMV Petrol Ofisi'ni satın alması, Goldman Sachs'ın SOCAR Türkiye Enerji AŞ'ye ortaklığı ve Konya Şeker'in Soma B Termik Santrali'ni satın almasından sonra Türkiye enerji piyasalarında son 5 yılda gerçekleşen en büyük dördüncü satın alma işlemi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, OYAK'ın Milangaz'ı da devralmak üzere Demirören Holding ile görüşmeleri devam ediyor.

Akaryakıt sektöründe satın alma ve birleşmeler hızlanabilir

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, OYAK'ın söz konusu şirketleri satın almak üzere Rekabet Kurumuna başvurmasının, sıkı şekilde regüle edilen enerji ve akaryakıt dağıtım sektörlerine olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

OYAK'ın uzun vadeli getiri elde etmek üzere stratejik sektörlere yatırım yapan emeklilik fonlarına iyi bir örnek olduğunu kaydeden Cantekinler, "OYAK’ın bu yatırımdan beklentisi de uzun vadeli pozitif nakit akışı elde etmek ve fon sahiplerine pozitif getiri yaratmak olacaktır. Bu işlem ile beraber akaryakıt sektöründe birleşme ve satın alma aktivitesinin hızlanmasını ve çeşitli firmaların konsolidasyon sürecine girmesini beklemekteyiz.” diye konuştu.

Otogaz kilit önemde

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş da akaryakıt dağıtım sektöründe yeni bir dinamik oluştuğunu ve sektördeki hareketliliğin devam etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

OYAK gibi tecrübeli bir firmanın yeniden sektöre girmesinin önemine değinen Aktaş, şöyle konuştu:

"OYAK'ın akaryakıt pazarında yüzde 100 yerli bir firma olarak faaliyet gösterecek olması da çok önemli. Akaryakıt sektöründe en büyük ilk 5 firma içerisinde OPET haricinde başka yerli firma bulunmuyor. Bu satın alma işlemiyle OYAK, akaryakıt sektöründe beşinci sırada yer alacak. OYAK'ın hem yerli bir firma olması hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının müşteri tarafında pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum."

Aktaş, OYAK'ın Milangaz'ı da satın almak üzere görüşmelerin sürdüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Milangaz’ın da satın alınması durumunda daha entegre bir yapı kurulabileceğini düşünüyorum. Zira otogaz, akaryakıt sektörünün istasyon bacağının çok kritik bir noktasını oluşturuyor. Bu çaptaki bir satın almada otogazın entegrasyonu en önemli unsurdur."