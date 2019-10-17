OYAK, anlaşmayı kasımda tamamlayacak

17 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), satın almak için ön anlaşmaya vardığı British Steel'de sürecin kasım ayında tamamlanacağına ilişkin iddianın sahibi ise İşçi Partisi’nin Redcar kenti milletvekili Anna Turley. OYAK’ın iştiraki Ataer Holding ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten Turley, bir Çinli firmanın resmi alıcı ile görüşmelere girdiğini ifade ederek, Ataer Holding ile anlaşmanın daha yakın olduğu, kasım ayının başında görüşmelerin tamamlanacağını belirtti.

3 ÜLKEDE FABRİKASI VAR

İngiliz Çelik Destek Grubu'nun toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Turley, OYAK’ı kastederek “Hükümet ve resmi alıcı hızla çalışmaya devam ediyor ve Ataer ile münhasır görüşmeler iyi gidiyor” dedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde British Steel için Çinli Jingye şirketi de devreye girmişti. İngiltere’nin yanı sıra Hollanda ve Fransa’da da tesisi bulunan 150 yıllık geçmişi bulunan British Steel, yılda 4.5 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahip. Yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de üreten İngiliz şirket,Londra'da Heathrow Havalimanı, Olimpiyat Stadyumu projelerini de üstlenmişti.

1.2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPIYOR

İngiltere ve Avrupa'daki tren hatlarının yapımını gerçekleştiren ana firmalardan olan British Steel, yılda 1.2 milyar dolarlık operasyon yürütüyor. Bir dönem 5 bine yakın çalışanı bulunan İngiliz devinin tedarik zincirinde ise 20 bin kişi istihdam ediliyor. Geçtiğimiz yıl 400 kişiyi işten çıkaran şirketin Ataer tarafından ön anlaşmasıyla ilgili olarak İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsom yaptığı yazılı açıklamada, ön anlaşmanın şirketin geleceği için önemli olduğunu belirterek bu sayede verimli ve yetenekli istihdamın korunacağını kaydetti.