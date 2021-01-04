OYAK Beton, OYAK Çimento Fabrikaları ile birleşti

OYAK, OYAK Beton'u da OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesine dahil etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka açık 5 çimento şirketini 2020 yılı Mayıs ayında OYAK Çimento Fabrikaları AŞ adı altında birleştiren OYAK, OYAK Beton’u da OYAK Çimento Fabrikaları AŞ bünyesine dahil etti.

"Kolaylaştırılmış usulde birleşme" ile oluşan yeni yapıyla şirketler arasındaki entegrasyonu geliştiren OYAK Çimento, bu birleşme ile hazine ve risk yönetimini de tek çatı altında toplayarak, finansal ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirecek.

İki şirketin birleşmesiyle sadeleşme ve verimlilik artışına katkı sağlanması, ortaya çıkan sinerjiyle de toplam faydanın yükseltilmesi hedefleniyor.